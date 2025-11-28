В Яндекс Книгах появилась подборка произведений классика казахской поэзии Мағжана Жумабаева. Аудиопроект "Мағжанның сөзі" помогает по-новому открыть творчество поэта. Среди озвученных произведений: "Мен жастарға сенемін", "Сағындым", "Қазақ тілі" и другие.

Также среди новинок – книга Арнольда Шварценеггера "Пайдалы бола біл: Өмірдің жеті қағидасы" на казахском языке. В ней актер и спортсмен делится принципами, которые помогли ему пережить личный кризис и заново выстроить жизнь.

Онлайн-библиотеку пополнили книги казахстанских писательниц: аудиоверсия "Румия", Марии Омар и "Трое из Жана-Парижа" Айгуль Клиновской.

Для тех, кто хочет построить здоровые отношения с финансами, будет интересна книга Анастасии Веселко "Быть в Плюсе: Новый подход к личным финансам". Также среди новинок – книги Джорджа Мартина: вся серия "Песни льда и пламени" и "Пламя и кровь". Любители фэнтези смогут найти книгу Алексея Иванова "Невьянская башня", и еще больше книг в жанре темного фэнтези по ссылке.

Фанатам футбола будут интересны истории успеха Роналду, Беллингема, Месси и других выдающихся спортсменов и тренеров, которые собраны в подборке “10 вдохновляющих книг о футболе”.

А редакция Batyr Jamal включила в рекомендации книжную подборку о женском здоровье и красоте, романы про поколенческие травмы и исследования об истории прав женщин.

Что читали в ноябре

В топ-5 самых читаемых книг месяца вошли: "ChatGPT на каждый день: 333 промта для бизнеса и маркетинга", Дамир Халилов; "30 привычек за 30 дней", Деймон Захариадис; "Секс. Все, что вы хотели узнать о сексе, но боялись спросить: от анатомии до психологии", Наталья Краснова; "Казахские мифы"; "Искусство рассказывать истории", Габриэль Гарсиа Маркес.

Топ-5 самых прослушиваемых аудиокниг выглядит так: "Мой толстый кошелек", Джон Ча; "Салт-дәстүр сөйлейді", Санжар Керімбай; "Зачем мы спим", Мэтью Уокер; "Нежно-денежно. Книга о деньгах и душевном спокойствии", Ольга Примаченко; "Я и мой мужчина. Так при чем тут папа?", Жанна Оспанова.