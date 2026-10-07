Как одна молочная фабрика дала начало нескольким проектам в Караганде

ТОО «Нәтиже Сүт Фабрикасы» работает в Караганде более двух десятилетий. За это время предприятие, основанное Ерланом Ашимом, значительно расширило производство: к молочной продукции добавились сыры, мороженое и другие продукты, а сам предприниматель запустил издательство книг на казахском языке. Корреспондент BAQ.kz побывала на предприятии и воочию увидела, как сегодня устроено одно из производственных направлений компании.

Как начиналась история предприятия

История «Нәтиже» берет начало в конце 1990-х годов. В 1999 году Ерлан Ашим, который тогда занимался торговлей в Караганде, начал работать с молочной продукцией.

Один из эпизодов, впоследствии определивших направление бизнеса, произошел практически случайно. В магазин предпринимателя обратился представитель молочного предприятия с севера Казахстана. Машина, перевозившая скоропортящуюся продукцию, сломалась в дороге. Ашим помог с размещением, ремонтом транспорта и реализацией товара.

В дальнейшем работа с молочной продукцией переросла в отдельный бизнес. В начале 2000-х появилось собственное производство.

Сегодня ТОО «Нәтиже Сүт Фабрикасы» выпускает более 30 видов молочной продукции. В ассортимент входят молоко, кефир, йогурты, сметана, творог, сливочное масло, сыры и другие продукты. Производственная мощность предприятия достигает 86 тонн сырья в сутки.

Сырье закупают через 22 заготовительных пункта, на самом производстве работают около 190 человек. Продукция представлена не только в Караганде, но и в других городах страны.

При этом одним из принципов компании остаются короткие сроки хранения. Так, молоко хранится около пяти дней, кефир – порядка десяти, живые йогурты – около 18 дней.

За годы работы менялись не только объемы и ассортимент. Постепенно вокруг основного производства начали появляться совершенно новые направления.

Основатель предприятия Ерлан Ашим отмечает, что вместе с рынком меняется и сам покупатель.

Как молочное производство вышло за привычные рамки

Одним из новых направлений стал Milkhouse. Проект появился в 2017 году и специализируется на производстве сыров ручной работы.

В 2018 году компания запустила BalMuzz – мороженое на молочной основе.

Еще через год в истории предпринимателя появился проект, который уже никак не был связан с переработкой молока.

В 2019 году было создано издательство Qasym Kitap.

Для предпринимателя, который много лет занимается пищевым производством, переход к книгоизданию на первый взгляд выглядит неожиданно. Однако сам Ашим связывает решение с личной любовью к чтению и нехваткой литературы на казахском языке.

«Я не перестаю читать ни дня, и книги мне помогли добиться в жизни многого. Но несколько лет назад я заметил, что на казахском языке катастрофически мало книг», – подчеркнул Ерлан Ашим.

Развивать проект он начал вместе с писателем Арманом Алменбетом и издателем Болатом Ескараулы. Ерлан Ашим выступил инвестором Qasym Kitap.

Одной из основных задач стало издание книг для детей и молодежи на казахском языке.

«Поэтому я и зажегся идеей выпускать именно «нужные» книги для детей и молодежи Казахстана. Конечно, это была в первую очередь классика», – объясняет предприниматель.

В издательском портфеле появились произведения казахстанских авторов и переводы мировой литературы. Qasym Kitap выпускало произведения Бердибека Сокпакбаева, Мухтара Ауэзова, Бауыржана Момышулы, Дулата Исабекова, Шерхана Муртазы, а также Антуана де Сент-Экзюпери, Александра Дюма, Антона Чехова, Чингиза Айтматова и других авторов.

Для Ашима издательский проект изначально был не только вопросом бизнеса.

«Книги должны формировать фундаментальные ценности, они потом послужат трамплином к успеху, воспитают в человеке эмпатию, человеколюбие», – считает он.

Какие еще проекты появились у компании

Параллельно продолжало расширяться пищевое направление.

В 2022 году компания запустила производство песочного печенья Kurabie. В том же году появился ресторан TÜRAN-EL.

Позже к проектам добавились другие направления: в 2023 году – Qazaq Sport, в 2025-м – MOKKA, а в 2026 году – Natige House.

Со временем производство, которое формировалось вокруг молочной продукции, постепенно вышло за рамки одной товарной категории.

Одно из относительно новых направлений корреспондент BAQ.kz смогла увидеть непосредственно изнутри – производство печенья.

С чего начинается производство печенья

О том, как организована работа рассказала исполнительный директор производства печенья Наталья Кудайбергенова.

На предприятие поступают мука, сахар, шоколад, различные добавки и другие ингредиенты. Однако сразу направить их к производственной линии нельзя.

Сначала сырье попадает в так называемую «красную зону».

Здесь поступившая партия остается до завершения лабораторного контроля. Из сырья отбирают образцы, после чего специалисты проверяют их перед допуском к производству.

До получения положительного результата партия дальше не проходит.

На предприятии действует собственная лаборатория. Только после проверки сырье переводят из «красной зоны» на основной склад, откуда необходимые ингредиенты уже могут поступать в цех.

Отдельное внимание, как рассказала Наталья Кудайбергенова, уделяется соответствию используемых ингредиентов требованиям халал.

Поэтому фактически производство будущего печенья начинается не с замеса теста, а еще на этапе приемки сырья.

Как делают «Курабье»

После лабораторного допуска ингредиенты поступают на склад, а затем – к тестомесам.

Участок приготовления теста находится за стеклом. Посетители могут наблюдать за работой оборудования снаружи, однако непосредственно заходить в закрытую производственную зону нельзя.

После приготовления тесто направляется на формование. На этом этапе оно приобретает форму будущего печенья.

Следующий этап – выпечка.

После нее готовая продукция проходит предусмотренные технологические процессы и направляется на упаковку.

В результате путь продукта выглядит последовательно: поступление сырья – «красная зона» – лабораторная проверка – допуск – склад – замес теста – формование – выпечка – упаковка.

Большинство этих этапов покупатель никогда не видит. В магазине перед ним уже готовая пачка, тогда как внутри предприятия работа над продуктом начинается гораздо раньше.

Зачем производство открывают для посетителей

Еще одна особенность предприятия – возможность увидеть часть процессов во время экскурсий.

Сюда приходят студенты, школьники и взрослые. Производственные зоны остаются закрытыми для свободного доступа, однако наблюдать за отдельными этапами можно через стекло.

По словам Натальи Кудайбергеновой, такая открытость позволяет посетителям увидеть, как организовано производство и какой путь проходит продукт.

Сегодня продукция предприятия реализуется в Казахстане и экспортируется в Россию, Кыргызстан, Узбекистан и Китай.

Расширение географии поставок стало одним из направлений развития производства. При этом на предприятии продолжают работать над ассортиментом и выходом продукции на новые рынки.