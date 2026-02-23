Казахстанских родителей теперь будут штрафовать за неуважение к педагогу
Министерство просвещения РК в ответ на официальный запрос BAQ.KZ разъяснило, что права педагогов и меры их поддержки закреплены в законодательстве.
По данным министерства, механизмы защиты прав педагогов конкретно закреплены в «Законе о статусе педагога». В соответствии с законом педагог не может быть привлечён к работе, не связанной с его обязанностями, подвергаться чрезмерной отчётности, незаконным проверкам, принуждению к покупке товаров или услуг, а также унижению достоинства. За такие действия предусмотрена административная ответственность в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях. В случае проявления неуважения к учителю со стороны ученика, родителям грозит штраф в размере 20 месячных расчётных показателей (ст. 409, часть 7-7).
Если подобное нарушение повторится в течение года после применения административного наказания, родителям грозит штраф в размере 30 месячных расчётных показателей.
Министерство подчеркнуло, что согласно статье 4, пункту 1 Закона РК от 27 декабря 2019 года «О статусе педагога» педагогам в Казахстане признан особый статус, обеспечивающий условия для реализации профессиональной деятельности. В статье 7 Закона подробно указаны права педагогов в процессе профессиональной деятельности. Кроме того, статьи 8, 9 и 12 устанавливают нормы, касающиеся материального обеспечения, премирования и социальных гарантий педагогов.
Молодому педагогу назначается наставник
Согласно статье 13, пункту 1 Закона «О статусе педагога», педагог, приступающий к профессиональной деятельности впервые, в течение одного учебного года закрепляется за наставником.
Таким образом, независимо от места проживания (город или село), начинающему педагогу в образовательной организации назначается опытный педагог-наставник, который направляет его дальнейшую профессиональную деятельность.
За проведение наставничества педагог получает дополнительное вознаграждение в порядке, установленном законодательством РК. Порядок организации наставничества и требования к педагогам-наставникам определяются уполномоченным органом в сфере образования.
