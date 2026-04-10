В 2025 году экономика Казахстана выросла на 6,5%, однако в текущем году темпы могут снизиться. Об этом в эксклюзивном интервью BAQ.KZ сообщил директор представительства Азиатского банка развития в Казахстане Утсав Кумар.

По его словам, высокий показатель прошлого года оценивается положительно, однако в 2026 году ожидается замедление роста до 4,8%.

«Поздравляем Правительство Казахстана с высоким результатом прошлого года. Это очень хороший показатель. Однако в текущем году рост может замедлиться до 4,8%. Это прежде всего связано с усилением неопределенности из-за конфликта на Ближнем Востоке и нестабильностью в мировой торговле. Тем не менее экономика Казахстана сохраняет устойчивость», - отметил эксперт.

Он подчеркнул, что устойчивость экономики обеспечивается рядом факторов, включая накопленные резервы и стабильность финансового сектора.

«Во-первых, Казахстан - не только экспортёр энергоресурсов, но и страна с диверсифицированными маршрутами поставок. Во-вторых, страна вошла в этот период с сильных позиций. Накоплены средства Национального фонда и золотовалютные резервы, финансовый сектор стабилен. Эти факторы обеспечивают устойчивость экономики в текущий период неопределенности», - отметил он.

Эксперт также пояснил, что влияние глобальных факторов на экономику страны будет ограниченным, но не исключены косвенные риски.

«Казахстан тесно связан с мировой экономикой. В краткосрочной перспективе влияние ожидается ограниченным. Однако затяжные перебои могут повлиять на цепочки поставок. Это скажется на импорте или замедление внешних рынков может снизить спрос на казахстанский экспорт. Тем не менее это в основном косвенные эффекты второго или третьего уровня», - отметил Кумар.

По его оценке, структура экономического роста в ближайшие годы может измениться.

«В прошлом году значительный вклад в рост внес горнодобывающий сектор. Однако добыча нефти приблизилась к предельным уровням, поэтому дополнительный импульс со стороны этого сектора может ослабнуть. Вместо этого основными драйверами станут обрабатывающая промышленность, сфера услуг и строительный сектор за счёт инвестиций в инфраструктуру», - отметил эксперт.

Отдельно он остановился на вопросах инфляции и денежно-кредитной политики.

«В 2025 году инфляция выросла, однако в дальнейшем ожидается её снижение. К 2027 году она может опуститься ниже 10%. В этом процессе важную роль играет политика Национального банка Казахстана. Центральный банк придерживается политики, основанной на данных, и это правильный подход», - отметил он.

Кроме того, по его словам, для привлечения инвестиций необходима предсказуемая макроэкономическая среда.

«В целом ключевым фактором привлечения прямых иностранных инвестиций является стабильная и предсказуемая макроэкономическая среда. Контроль инфляции и понятная политика формируют доверие со стороны бизнеса», - подчеркнул Кумар.

Таким образом, несмотря на внешние риски, экономика Казахстана сохраняет устойчивость, однако в ближайшие годы драйверы роста могут сместиться в сторону несырьевых отраслей.