Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что если переговоры с Ираном о прекращении конфликта не увенчаются успехом, США могут нанести удары по ключевой энергетической и нефтяной инфраструктуре страны, включая остров Харк, передает BAQ.kz со ссылкой на DW

В сообщении на своей платформе Truth Social Трамп написал, что в случае неудачи переговоров и если Ормузский пролив не будет открыт для судоходства, США «взорвут и полностью уничтожат» электростанции, нефтяные скважины и, возможно, опреснительные установки Ирана.

При этом он отметил, что США ведут «серьёзные переговоры с новым и более разумным режимом» в Тегеране и уже достигнут «значительный прогресс».