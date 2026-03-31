Что ждет Иран, если договор не состоится — Трамп дал жесткий ответ
Об этом написал Глава США в своих соцсетях.
Сегодня 2026, 08:09
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
118Фото: BAQ.kz
Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что если переговоры с Ираном о прекращении конфликта не увенчаются успехом, США могут нанести удары по ключевой энергетической и нефтяной инфраструктуре страны, включая остров Харк, передает BAQ.kz со ссылкой на DW.
В сообщении на своей платформе Truth Social Трамп написал, что в случае неудачи переговоров и если Ормузский пролив не будет открыт для судоходства, США «взорвут и полностью уничтожат» электростанции, нефтяные скважины и, возможно, опреснительные установки Ирана.
При этом он отметил, что США ведут «серьёзные переговоры с новым и более разумным режимом» в Тегеране и уже достигнут «значительный прогресс».
