На торжественном мероприятии по случаю Дня медицинского работника в Акорде Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал о мерах поддержки медиков, развитии системы здравоохранения и задачах, которые предстоит решить в ближайшие годы, передает ВAQ.kz.

Глава государства отметил, что государство уделяет особое внимание не только правовой защите работников здравоохранения, но и улучшению их социального положения.

"В целом, государство наряду с обеспечением правовой защиты медицинских работников уделяет большое внимание улучшению их социального положения. За последние три года объем государственной поддержки специалистов отрасли увеличился в 7 раз. Поэтапно повышается заработная плата медицинских работников. Только в текущем году на эти цели из бюджета было выделено 33 миллиарда тенге. Реализация данных инициатив позволила стабилизировать кадровый состав системы здравоохранения", – заявил Президент.

По словам Токаева, отдельные меры поддержки предусмотрены для специалистов, работающих в сельской местности.

"Кроме того, особая поддержка в виде единовременных выплат оказывается врачам, работающим в отдаленных сельских населенных пунктах. Так, в прошлом году 530 специалистам было выделено в общей сложности 4,5 миллиарда тенге", – сообщил он.

Президент также подвел итоги модернизации сельского здравоохранения. По его словам, с 2023 года в рамках национального проекта было построено 655 новых объектов первичной медико-санитарной помощи.

"Успешно реализован первый этап национального проекта по модернизации сельского здравоохранения. Начиная с 2023 года построено 655 новых объектов первичной медико-санитарной помощи. В текущем году будет завершена модернизация 32 районных больниц, что обеспечит граждан качественной медицинской помощью в шаговой доступности", – отметил Токаев.

При этом Глава государства подчеркнул, что система здравоохранения по-прежнему нуждается в масштабном обновлении.

"Но впереди – огромный объем работы. В стране до сих пор функционируют более 14 тысяч объектов, срок годности которых превысил временные лимиты. Поэтому Правительству предстоит провести масштабную реновацию всей инфраструктуры здравоохранения и обновить его материально-техническую базу", – поручил Президент.

Отдельное внимание Токаев уделил кадровой проблеме, которая особенно остро ощущается в сельской местности.

По его словам, строительство новых медицинских объектов и закупка современного оборудования не дадут ожидаемого эффекта без достаточного количества квалифицированных специалистов.

"Вместе с тем нужно понимать: даже самые современные больницы и передовое оборудование – это всего лишь полдела. Главный вопрос – ликвидация дефицита квалифицированных кадров, который особенно остро ощущается в сельской местности. Для этого необходимо разработать программу поддержки работников первичной медико-санитарной помощи", – заявил Президент.

Глава государства подчеркнул, что медицинские работники должны чувствовать поддержку государства и иметь достойные условия для работы.