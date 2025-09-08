Департамент государственных доходов Мангистауской области разъяснил, что Налоговый кодекс от 18 июля 2025 года не вводит отдельного "налога на роскошь", однако в нём предусмотрены специальные нормы налогообложения для определённых категорий имущества физических лиц, передает BAQ.KZ со ссылкой на Департамент государственных доходов (ДГД) по Мангистауской области.

Станут предметом налогообложения:

автомобили стоимостью от 18 000 МРП и выше — акциз 10 % от стоимости авто;

яхты и самолёты от 24 000 МРП — также акциз 10 %;

алкоголь свыше 500 000 тенге — 10 % акциза за литр;

сигары стоимостью выше 10 000 тенге — 10 % акциза за штуку;

недвижимость общей стоимостью владельца более 450 млн тенге — имущественный налог 2 %.

Интересно, что стоимость объектов для расчёта налога определяет НАО "Государственная корпорация “Правительство для граждан”", и она значительно ниже рыночной. При этом для жилья и дачных строений применяется коэффициент роскоши, равный 1, который может быть дополнительно повышен до 1,5 по решению местных органов власти.

То есть если совокупная стоимость имущества физлица превышает 450 млн тенге, налог составит фиксированные 2 946 600 тенге плюс 2% от суммы, превышающей порог. В противном случае каждый объект облагается индивидуально.