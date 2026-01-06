Исследование проведено методом общенационального репрезентативного опроса, передает BAQ.KZ.

В выборку вошли 3000 респондентов из всех регионов Казахстана, включая 17 областей и 3 города республиканского значения (Астана, Алматы, Шымкент).

Анкетирование проводилось среди взрослого населения (18+), проживающего в сельской и городской местности. Всего опрошено 1 473 мужчины и 1 527 женщин. В их числе наёмные работники – 2031 (67,70%), самозанятые – 831 (27,70%) и безработные – 138 (4,60%).

Основной блок анкеты исследования состоял из 26 вопросов. Например, на вопросы, касающиеся видов пенсионных выплат, существующих в нашей стране, 1748 респондентов (58,3%) осведомлены, что в Казахстане существуют два вида пенсионных выплат: из государственного бюджета (базовая и солидарная пенсии) и выплаты из ЕНПФ за счёт накоплений, сформированных из обязательных и добровольных взносов.

- На вопрос: "Чем занимается ЕНПФ?" 1491 респондент (49,7%) правильно указали, что ЕНПФ занимается сбором обязательных и добровольных пенсионных взносов, ведением учёта пенсионных накоплений, а также осуществлением пенсионных выплат за счет пенсионных накоплений. Ответы на вопрос: "Какие виды пенсионных взносов в ЕНПФ Вы знаете?" продемонстрировали, что население в целом хорошо ориентируется в основных видах пенсионных взносов (наиболее узнаваемым видом стали обязательные пенсионные взносы (ОПВ), который знают 90,1% респондентов). 2 413 респондентов (80,4%) верно указали размер ОПВ - 10% от дохода, - говорится в сообщении.

В ЕНПФ подчеркивают, что статус занятости оказывает заметное влияние на точность знаний о пенсионном возрасте в Казахстане. Наемные работники - наиболее информированная группа (84,9%). Это объясняется тем, что они систематически взаимодействуют с работодателями, бухгалтерией и чаще получают официальную информацию. Самозанятые информированы хуже, чем наемные работники, но лучше безработных (82,8%). Возможная причина - нерегулярный контакт с финансовыми структурами и отсутствие работодателя как источника информации. Безработные являются группой с наибольшим числом ошибок: правильный ответ - 79,7%.

Как продемонстрировало исследование, уровень доверия к пенсионной системе и ЕНПФ сохраняется на умеренно-положительном уровне. Абсолютное большинство граждан занимает нейтрально-позитивную или осторожно-доверительную позицию: не проявляя резкого недоверия, но и не выражая полного доверия пенсионным институтам, отмечают в фонде.