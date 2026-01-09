Принятый Строительный кодекс был полностью обновлен в интересах граждан, заявил депутат Мажилиса Мурат Абенов в беседе с корреспондентом BAQ.KZ.

Комментируя суть поправок, он отметил, что кодекс стал прежде всего градостроительным:

– Мы на 60–70% поменяли кодекс. Сделали его в первую очередь градостроительным. То есть не в первую очередь про отрасль строительства, чтобы удобно было бизнесу, а в первую очередь — чтобы города были удобны для граждан, чтобы жильё и здания были безопасными, чтобы каждый имел возможность комфортно чувствовать себя в городах, чтобы в шаговой доступности была вся необходимая социальная инфраструктура, – сказал депутат.

Он отметил ключевые изменения: гарантийный срок на жильё увеличили с двух до десяти лет, на всех этапах строительства вернули государственный контроль и разделили ответственность участников вплоть до уголовной. Также восстановили систему строительных стандартов — их будет разрабатывать профильный институт, а генпланы и ПДП теперь будут корректироваться значительно реже и только под жёстким общественным контролем.

Депутат также отметил, что систему полностью оцифровали: все этапы строительства будут фиксироваться в eQurylys. Также, по его словам, ужесточили правила по госзакупкам: компании смогут выигрывать тендеры, только если способны выполнить не менее 70% работ самостоятельно, без массовой раздачи субподрядов; при этом подрядчик обязан официально трудоустраивать работников и обеспечивать полные выплаты, включая обязательные взносы.

Отдельно он подчеркнул запрет на строительство жилья в сейсмоопасных предгорных зонах: допускаются лишь коммуникации и дороги, а ограничения будут определяться по картам Института сейсмологии и с учётом разломов — по заключениям специалистов.

В ходе работы депутаты рассмотрели около 2200 поправок, из них приняли порядка 1200, и в итоге документ переработали примерно на 60–70%.

По словам Мурата Абенова, кодекс получился ориентированным не на интересы бизнеса, а на защиту граждан. Он также отметил, что часть строительных компаний была недовольна изменениями, подавала жалобы и критиковала инициативы в соцсетях, однако большинство жителей поддержали реформу, особенно на фоне трагедий, связанных с некачественным строительством.