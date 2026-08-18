Развитие сельских школ, доступ к интернету, передача регионам дополнительных финансовых ресурсов, создание рабочих мест и защита прав граждан стали основными темами встречи Республиканского предвыборного штаба партии «Әділет» с общественностью Костанайской области.

Во встрече приняли участие около тысячи человек – представители образования и здравоохранения, культуры, сельского хозяйства, молодежи, НПО и гражданского сектора. Кандидаты представили основные положения предвыборной программы «Әділетті болашақ үшін» и ответили на вопросы участников.

Регионам предлагают передавать не только полномочия

Один из основных блоков программы касается развития регионов. Кандидат в депутаты Курултая Екатерина Смышляева рассказала о дальнейшем расширении самостоятельности на местах.

Речь идет о передаче регионам не только дополнительных полномочий, но и финансовых ресурсов для их реализации.

Среди предложений также модернизация коммунальной инфраструктуры, обеспечение сел чистой питьевой водой, развитие дорог и комплексная застройка новых жилых районов. Предполагается, что одновременно с жильем должны появляться школы, детские сады, поликлиники и общественные пространства.

По мнению представителей партии, такой подход должен сократить разрыв в качестве жизни между разными территориями страны и дать регионам больше возможностей самостоятельно определять приоритеты развития.

64% школ области – малокомплектные

Отдельной темой стало образование. Как отметил кандидат в депутаты Курултая Асхат Аймагамбетов, для Костанайской области этот вопрос особенно актуален: 64% школ региона являются малокомплектными.

«Наша цель – сократить разрыв в качестве образования между городом и селом. Для Костанайской области это особенно актуально. Предвыборной программой партии предусмотрено создание Национальной сети сельских опорных школ, которая охватит все районы и моногорода страны и обеспечит методическое сопровождение более 700 малокомплектных школ. Также мы предлагаем специальные программы по привлечению квалифицированных педагогов в сельские и отдалённые регионы», - отметил Асхат Аймагамбетов.

Интернет планируют расширить более чем на 3 тысячи населенных пунктов

Заместитель председателя партии Каныш Тулеушин представил предложения в сфере цифровизации.

В частности, речь идет об обеспечении широкополосным интернетом более 3 тыс. населенных пунктов, а также интеграции государственных информационных систем. Это, как предполагается, позволит сократить количество справок и необходимость обращаться в разные ведомства.

Отдельное направление связано с подготовкой населения к более широкому использованию цифровых технологий и искусственного интеллекта.

«В программе партии поставлена задача обучить цифровым навыкам 5 млн казахстанцев и подготовить 100 тыс. профильных специалистов в сфере искусственного интеллекта и креативных индустрий. Отдельное внимание мы уделяем защите персональных данных и кибербезопасности», - сказал Каныш Тулеушин.

Екатерина Смышляева добавила, что развитие ИИ должно сопровождаться защитой прав человека в цифровой среде. Среди предложений – закрепление принципов прозрачного взаимодействия человека с искусственным интеллектом, защиты персональных данных и конфиденциальности.

В сфере образования также предлагается уделять больше внимания академической честности и цифровой грамотности с раннего возраста.

«Справедливость – это верховенство закона»

Кандидат в депутаты Курултая Марат Башимов остановился на вопросах верховенства закона, защиты прав граждан и ответственности государственных институтов.

«Справедливость – это верховенство закона, уважение к честному труду, стабильные и предсказуемые правила для бизнеса, равные возможности для жителей регионов и мегаполисов. Принцип «Сильные регионы - сильная страна» является основой нашей позиции», - отметил он.

Представители партии связывают эти инициативы с положениями новой Конституции и курсом на повышение самостоятельности регионов, доступности социальных услуг и защиту прав граждан.

Новые производства и рабочие места

Подводя итоги встречи, кандидат в депутаты Курултая Андрей Лаврентьев обратил внимание на промышленный и аграрный потенциал Костанайской области.

По его словам, дальнейшее развитие региона должно сопровождаться углублением переработки, запуском новых производств, созданием рабочих мест и развитием человеческого капитала.

Костанайская область стала одним из завершающих пунктов поездок Республиканского предвыборного штаба. До этого кандидаты партии посетили 18 регионов страны. Собранные во время встреч предложения и обращения планируется систематизировать для дальнейшей работы.