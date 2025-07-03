Власти направили 2,7 млрд тенге из резерва Правительства на срочную реконструкцию аварийных теплосетей в городе Степногорск Акмолинской области. Решение принято на фоне критического износа магистральных труб, построенных ещё в 1968 году, передает BAQ.KZ.

По официальным данным, степень износа теплотрассы превышает 84%, и часть сетей представляет реальную угрозу срывов отопительного сезона. Средства пойдут на замену 6,5 километров трубопровода диаметром 530 мм, который признан наиболее уязвимым.

Общая протяжённость теплосетей Степногорска — 123,8 км, все дома и объекты соцсферы подключены к централизованному отоплению. В городе 316 многоэтажных домов, 65 социальных учреждений и свыше 300 прочих потребителей. Общая тепловая нагрузка — 175 Гкал.

По информации акимата, ремонт позволит стабилизировать подачу тепла, сократить количество аварийных отключений и избежать массовых замерзаний зимой, к которым город уже неоднократно подходил вплотную.

Кроме того, в 2025–2026 годах в рамках Национального проекта планируется ещё один этап реконструкции: на сумму 5,8 млрд тенге обновят 9,5 км магистральных сетей диаметром 820 мм.

Финансирование стало частью общенациональной программы по модернизации энергетической и коммунальной инфраструктуры, инициированной по поручению Главы государства.