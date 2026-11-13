Чтобы не уезжали: Казахстан усиливает поддержку врачей

Жилье, подъемные выплаты и компенсация коммунальных расходов — такие меры поддержки помогают привлекать медицинских специалистов в регионы и закреплять их на местах. За два года число врачей, воспользовавшихся государственной помощью в Казахстане, выросло с 263 до 1760 человек.

Динамика заметна по годам: в 2023 году поддержку получили 263 врача, в 2024-м – 796, а в 2025-м – уже 1760 специалистов. Таким образом, за два года число получателей увеличилось почти в 6,7 раза.

Главная задача этих мер – не просто привлечь медиков на работу, но и создать условия, при которых они смогут надолго остаться в регионах. Особенно это важно для территорий, где сохраняется потребность в квалифицированных врачебных кадрах.

Масштаб кадровой системы здравоохранения страны значителен: сегодня в ней работают более 280 тысяч человек. Из них около 84 тысяч – врачи, еще свыше 196 тысяч – специалисты среднего медицинского звена.

Одновременно меняются и подходы к подготовке будущих медиков. Законодательные нововведения предусматривают усиление практической составляющей медицинского образования и развитие профессиональной специализации.

Еще одно направление – безопасность самих работников. В 2026 году усилена уголовная ответственность за угрозы и насилие в отношении медицинских работников при исполнении ими профессиональных обязанностей.

Таким образом, кадровую политику в здравоохранении выстраивают сразу по нескольким направлениям: от материальной поддержки и подготовки специалистов до защиты их профессиональных прав.