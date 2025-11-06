В Сенате обсудили поправки в Кодекс "О здоровье народа и системе здравоохранения", предусматривающие новые основания для внеплановых проверок в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия, передаёт BAQ.KZ

Депутат Мурат Кадырбек обратился к представителю Министерства здравоохранения с уточнением: какие именно "доказательные основания и подтверждающие доказательства" могут стать поводом для проверки субъекта особого контроля и надзора по обращениям граждан и организаций.

"В новой статье говорится, что внеплановая проверка возможна при наличии доказательных оснований, подтвержденных доказательствами. Что конкретно входит в эти понятия?" — задал вопрос сенатор.

В ответ вице-министр здравоохранения Тимур Муратов пояснил, что речь идет прежде всего о мерах по улучшению качества питания детей и усилению санитарного контроля в школах и других учреждениях.

"Внеплановые проверки направлены на то, чтобы повысить качество детского питания. Теперь наши контрольные органы смогут проверять не только школьные столовые, но и медпункты, спортзалы - и делать это без предварительного уведомления", — сообщил он.

Он отметил, что раньше проверки проводились с предварительным уведомлением, что позволяло учреждениям заранее подготовиться.