  • 21 Июля, 08:39
  • BAIGENEWS

Чудом выжил: в Костанае мужчину вытащили из двухметровой траншеи

Пострадавшего пришлось буквально откапывать.

Сегодня, 07:51
АВТОР
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пресс-служба ДЧС Сегодня, 07:51
Сегодня, 07:51
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Фото: пресс-служба ДЧС

В Костанае 31-летний мужчина упал в траншею глубиной два метра и шириной около 1,2 метра, передает BAQ.KZ. Инцидент произошёл накануне в микрорайоне Кунай, сообщила пресс-служба МЧС. На место оперативно прибыли спасатели. Оценив обстановку, они начали спасательную операцию: мужчину аккуратно извлекли из-под слоя грунта и с помощью верёвки подняли на поверхность.

 
 
 
 
 
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Публикация от ДЧС Костанайской области (@112qostanai)

Пострадавшего осмотрели специалисты Центра медицины катастроф и врачи скорой помощи. Благодаря быстрой и слаженной работе экстренных служб, удалось избежать тяжёлых последствий.

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