Чудом выжил: в Костанае мужчину вытащили из двухметровой траншеи
Пострадавшего пришлось буквально откапывать.
Сегодня, 07:51
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Сегодня, 07:51Сегодня, 07:51
111Фото: пресс-служба ДЧС
В Костанае 31-летний мужчина упал в траншею глубиной два метра и шириной около 1,2 метра, передает BAQ.KZ. Инцидент произошёл накануне в микрорайоне Кунай, сообщила пресс-служба МЧС. На место оперативно прибыли спасатели. Оценив обстановку, они начали спасательную операцию: мужчину аккуратно извлекли из-под слоя грунта и с помощью верёвки подняли на поверхность.
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Пострадавшего осмотрели специалисты Центра медицины катастроф и врачи скорой помощи. Благодаря быстрой и слаженной работе экстренных служб, удалось избежать тяжёлых последствий.
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