В Костанае 31-летний мужчина упал в траншею глубиной два метра и шириной около 1,2 метра, передает BAQ.KZ. Инцидент произошёл накануне в микрорайоне Кунай, сообщила пресс-служба МЧС. На место оперативно прибыли спасатели. Оценив обстановку, они начали спасательную операцию: мужчину аккуратно извлекли из-под слоя грунта и с помощью верёвки подняли на поверхность.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ДЧС Костанайской области (@112qostanai)

Пострадавшего осмотрели специалисты Центра медицины катастроф и врачи скорой помощи. Благодаря быстрой и слаженной работе экстренных служб, удалось избежать тяжёлых последствий.