Интервью Главы государства воспринимаются как цельная рамка президентского мышления, где экономическая логика, внешняя стратегия и социальная повестка собраны в единую систему координат, передает BAQ.kz.

Своим мнением с редакцией поделился директор Центра "Евразийский мониторинг" Алибек Тажибаев. Эксперт внимательно ознакомился с ответами Касым-Жомарта Токаева изданию "Turkistan". Глава государства не уходит от острых тем и прямо называет узкие места развития от инфляции и инфраструктурного износа до институциональных перекосов в системе льгот и уязвимостей в территориальной обороне. А в тоне интервью чувствуется установка на долгую дистанцию и готовность брать на себя политическую ответственность за сложные решения, когда реформы неизбежно вызывают сопротивление и требуют времени, чтобы дать измеримый эффект. Отдельного внимания заслуживает геоэкономическое позиционирование Казахстана, поданное не как набор преимуществ, а как архитектура их конвертации в рост и устойчивость.

"Президент фактически описывает логику государственно инвестиционного проекта, где транспортные коридоры, железные дороги, автодорожная инфраструктура, порты, цифровые мощности и технологический контур работают на одну цель усиление роли страны как узлового центра Евразии. Ключевой тезис здесь реалистичен: транспорт и логистика уже стали частью большой геополитики, значит конкурентоспособность Казахстана определяется не географией как данностью, а способностью постоянно воспроизводить это преимущество через модернизацию, управление и капиталовложения", - рассказал Алибек Тажибаев.

Наконец, диалог задает понятную рамку внутренней политики через идею справедливости, закона и порядка, включая жесткую борьбу с мошенничеством и попытку перенастроить общественный договор между государством, бизнесом и гражданами. На 2026 год обозначен масштабный пакет взаимосвязанных изменений от цифровизации и искусственного интеллекта до энергетики и инфраструктурного рывка, который при грамотной реализации способен дать эффект синергии и обеспечить качественный переход к более сложной и интеллектуальной модели экономики.

"Во внешнем контуре многовекторность трактуется как рациональная стратегия государства среднего уровня влияния, которое в фрагментирующемся мире может быть не объектом давления, а субъектом переговоров и интеграции. В целом интервью производит впечатление управленческой уверенности и системности, и именно эта комбинация честного признания проблем с ясной логикой действий формирует позитивный сигнал как для общества, так и для партнеров и инвесторов", - поделился мнением эксперт.

Напомним, в газете "Turkistan" вышло большое интервью Главы государства. Отвечая на вопросы Касым-Жомарт Токаев объясняет суть проводимых в стране реформ, говорит о нарастающей важности для Казахстана транзита и логистики, а также анонсирует важные события, которые ждут нашу страну в будущем.