Заместитель государственного секретаря США Кристофер Ландау поделился впечатлениями от визита в Казахстан, передает BAQ.KZ. В своём посте в соцсети X американский дипломат отметил красоту Алматы и тёплый приём, который ему оказали местные жители.

Алматы — крупнейший город и финансовая столица Казахстана, расположенный у подножия гор Заилийского Алатау. Всего в получасе езды от города находится всемирно известный горнолыжный курорт Шымбулак, где мы насладились тёплым казахским гостеприимством. Я начинаю чувствовать себя здесь как дома — рядом с беркутом и моими новыми казахскими друзьями! — написал Ландау.

Almaty, Kazakhstan’s largest city and financial capital, is located in the foothills of the Zailiyskiy Alatau mountains. Just half an hour outside of town is the world-famous Shymbulak ski resort, where we enjoyed some amazing Kazakh hospitality. I’m starting to feel at home here… pic.twitter.com/xIHgv39YQ7 — Christopher Landau (@ChrisLandauUSA) October 28, 2025

Сегодня Кристофер Ландау и специальный представитель президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гор прибыли в Алматы. Высокие гости встретились с представителями деловых кругов и американских компаний, работающих в Казахстане, а также посетили музей современного искусства, Шымбулак и высокогорный каток Медеу. Делегацию сопровождал руководитель администрации президента Казахстана Айбек Дадебай.

Как ранее сообщалось, визит Серджио Гора и Кристофера Ландау в Казахстан и Узбекистан продлится с 26 по 30 октября. По данным МИД, стороны обсудят укрепление казахско-американского политического диалога, развитие торгово-экономических связей и вопросы региональной безопасности, включая сотрудничество в формате C5+1.