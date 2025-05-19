В Северо-Казахстанской области прокуроры добились восстановления имущественных прав детей-сирот, которые стали жертвами грубых нарушений со стороны органов опеки и попечительства. В результате бездействия уполномоченных структур, квартиры и земельные участки, принадлежащие детям, оставшимся без попечения родителей, оказались в руках посторонних, передаёт BAQ.KZ.

Одним из таких случаев стало нарушение в Центре поддержки детей Айыртауского района, где воспитываются шестеро детей-сирот, имеющих доли в жилом доме в селе Лобаново. С августа 2024 года в дом незаконно заселился посторонний. Это произошло из-за отсутствия контроля и мер со стороны ответственных органов, нарушивших Правила по осуществлению функций государства по опеке и попечительству.

Аналогичные случаи были зафиксированы в Мамлютском районе, где в коммунальных квартирах, предназначенных для детей-сирот, также проживали посторонние люди.

Кроме того, в одном из случаев, после смерти отца воспитанницы Центра поддержки детей Акжарского района, девочка оставалась владельцем земельной доли в уставном капитале местного сельхозпредприятия. Однако из-за ненадлежащего контроля надзорных органов, социальные выплаты на банковский счёт ребёнка в 2024 году так и не были перечислены.

Прокуроры, вмешавшись в ситуацию, восстановили права детей. Принятыми мерами освободили жильё от посторонних, а также добились перечисления положенной социальной помощи. Вопросы защиты прав детей-сирот теперь находятся под особым контролем надзорных органов, чтобы предотвратить повторение подобных нарушений в будущем.

Службы, ответственные за защиту прав детей, призывают к усилению контроля над имуществом и выплатами для детей, оставшихся без попечения родителей, напоминая, что своевременная проверка и вмешательство может предотвратить дальнейшие нарушения.

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