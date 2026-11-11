Чужие патенты за бюджетные деньги: в Казахстане ужесточат правила научных грантов

В Казахстане пересмотрят правила получения научных грантов после того, как аудиторы выявили необычную ситуацию. По 18 проектам, профинансированным из бюджета, исследователи представили 56 патентов, принадлежащих сторонним организациям. Теперь власти намерены строже контролировать, кому принадлежат разработки, созданные или заявленные в рамках государственных исследований.

Проблему подняла депутат Курултая Замира Кузиева на заседании, где рассматривали итоги государственного аудита расходов на развитие науки.

«В заключении Высшей аудиторской палаты обозначено, что по 18 научным проектам, профинансированным из бюджета, в качестве результатов исследований были представлены 56 патентов, принадлежащих сторонним организациям, которые не участвовали в реализации этих проектов», сказала депутат.

Она поинтересовалась у министра науки и высшего образования Саясата Нурбека, могут ли исполнители таких проектов самостоятельно внедрять представленные технологии и каким образом планируется закреплять права на интеллектуальную собственность за участниками исследований.

Министр признал, что прежде законодательство допускало подобную практику. Участники грантовых программ могли привлекать партнеров, создавать исследовательские консорциумы и работать с разработками сторонних организаций.

Теперь правила собираются ужесточить.

«В соответствии с рекомендациями и предписанием Высшей аудиторской палаты мы уже разработали приказ. Он полностью прошел согласование и сейчас находится в Министерстве юстиции», сообщил Саясат Нурбек.

По его словам, права на патенты и другие объекты интеллектуальной собственности в рамках грантовых программ будут закрепляться за аккредитованными научными организациями, непосредственно участвующими в проектах, либо за авторами и заявителями этих проектов.