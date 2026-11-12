Чужие тайны превратили в инструмент шантажа: супругов осудили в Мангистау

Представились сотрудниками правоохранительных органов, завладели личными данными клиентов и попытались превратить чужую уязвимость в источник заработка. В Мангистау супруги требовали у потерпевших 3 млн тенге, угрожая физической расправой и шантажом. Суд признал их виновными в вымогательстве.

Как установил суд, супруги Р. и А. получили данные клиентов человека, оказывающего интимные услуги, после чего, выдавая себя за полицейских, стали требовать деньги. Для давления на потерпевших они использовали угрозы насилия и шантаж.

По статье 194 Уголовного кодекса Казахстана (вымогательство) супругов признали виновными. Государственный обвинитель представил доказательства, которые суд счёл достаточными для вынесения обвинительного приговора.

Наказание для супругов оказалось разным. А. назначили 4 года и 6 месяцев лишения свободы. Р. получил 4 года лишения свободы с отсрочкой отбывания наказания на один год.

Приговор вынесен 25 сентября 2026 года, однако пока не вступил в законную силу.

В прокуратуре Мангистауской области напоминают: если поступают угрозы или требования незаконно передать деньги, необходимо незамедлительно обращаться в полицию по номеру 102.