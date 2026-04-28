Чёрный дым накрыл город Туапсе
В воздухе зафиксировано превышение вредных веществ.
Сегодня 2026, 23:21
59Фото: BILD
В Туапсе на нефтеперерабатывающем заводе произошёл сильный пожар, передает BAQ.kz со ссылкой на BILD.
Над городом поднялся густой чёрный дым, который видно издалека. Власти объявили чрезвычайную ситуацию.
Из-за угрозы распространения огня и возможных взрывов началась эвакуация жителей из близлежащих районов. Людей временно размещают в пунктах, включая школы.
По данным российских служб, в воздухе зафиксировано превышение вредных веществ — в том числе соединений, которые могут быть опасны при длительном вдыхании. Жителям рекомендуют соблюдать меры предосторожности.
Также сообщается о риске загрязнения территории. Ранее во время дождя в районе наблюдались осадки с примесью нефтепродуктов.
Причины пожара уточняются.
