На 20-й Конференции Сторон Конвенции CITES в Самарканде принято решение об отмене нулевой экспортной квоты на рога сайгака, происходящие из казахстанской популяции. Решение поддержали 111 стран — 94% участников голосования, передаёт BAQ.KZ.

Казахстанская делегация под руководством министра экологии и природных ресурсов Ерлана Нысанбаева представила подробное научное обоснование и данные по сохранению вида. В её состав вошли представители комитетов CITES, научных институтов, природоохранных организаций и специалистов по цифровой системе маркировки и прослеживаемости.

На церемонии закрытия Конференции генеральный секретарь CITES Ивонн Игуэро отметила вклад Казахстана в восстановление численности сайгака. По её словам, популяция выросла "с исторического минимума в 21 тысячу до более чем 4 миллионов особей", что стало ключевым аргументом для возобновления международной торговли дериватами вида при строгом контроле.

В Министерстве экологии прокомментировали решение, подчеркнув его значимость для дальнейшей работы по устойчивому использованию ресурса.

"Это важный этап перехода от исключительно охранной модели к научно обоснованному управлению популяцией. Любые действия будут строго контролироваться и оставаться безопасными для вида и его среды обитания", — отметили в ведомстве.

Казахстан также подтвердил, что доходы от легальной международной торговли рогами будут направляться на сохранение биоразнообразия, мониторинг и восстановление экосистем.

Перед голосованием делегация провела широкие консультации — 31 встречу со странами, международными организациями и экспертами, а также получила поддержку на региональных площадках азиатских, африканских и арабских стран.

В заявлении министерства специалисты подчеркнули, что устойчивое управление популяцией сайгака соответствует задачам глобальной Куньминско-Монреальской рамочной программы по биоразнообразию: сохранению экосистем, восстановлению пастбищ и устойчивому использованию дикой фауны.