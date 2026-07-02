Citi и Wabtec подтвердили интерес к стратегическим проектам Казахстана

На полях заседания Совета иностранных инвесторов председатель правления АО "Самрук-Қазына" Нурлан Жакупов провел встречи с представителями международных компаний Citi и Wabtec, в ходе которых стороны обсудили развитие сотрудничества и реализацию стратегических проектов в Казахстане.

Во время переговоров с глобальным руководителем по работе с клиентами Citi Дэвидом Ливингстоном обсуждалось участие банка в финансировании проектов в сферах транспорта, энергетики и промышленности, а также возможности привлечения международных инвесторов.

"Фонд высоко ценит стратегическое партнерство с Citi, которое сыграло важную роль в успехе многих важных проектов", – отметил Нурлан Жакупов.

Отдельная встреча состоялась с вице-президентом и управляющим директором по финансам американской корпорации Wabtec Джоном Олином. Компания является многолетним партнером фонда и входит в состав Совета иностранных инвесторов при Президенте Казахстана.

За последние 17 лет Wabtec стала одним из ключевых стратегических партнеров АО "Қазақстан темір жолы". Компания владеет "Локомотив құрастыру зауыты", где было произведено более 650 локомотивов общей стоимостью свыше 3,1 млрд долларов. Еще 42 локомотива были поставлены на экспорт в страны СНГ и соседние государства.

Как отметили стороны, развитию производства способствовала действующая система закупок фонда, благодаря которой КТЖ обеспечивает гарантированный спрос на продукцию предприятия. Это позволило локализовать производство, внедрить современные технологии и повысить уровень локализации до 45%.

Кроме того, участники встречи подтвердили важность реализации программы поставки 300 локомотивов до 2036 года, а также дальнейшего развития экспортного потенциала казахстанской локомотивной продукции.