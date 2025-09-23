Президент Касым-Жомарт Токаев провёл встречу с главным исполнительным директором Citigroup Джейн Фрейзер, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Акорду. Стороны обсудили перспективы финансирования масштабных проектов, реализуемых в Казахстане.

Глава государства подчеркнул значимость участия глобальных финансовых институтов в укреплении инвестиционного климата и развитии национальной экономики. В свою очередь Джейн Фрейзер отметила, что Citigroup рассматривает сотрудничество с Казахстаном как одно из наиболее приоритетных направлений в своей деятельности и выразила готовность к углублению партнёрства.