Citigroup готова инвестировать в масштабные проекты Казахстана
Токаев встретился с главой Citigroup в Нью-Йорке.
Сегодня, 03:24
155Фото: Акорда
Президент Касым-Жомарт Токаев провёл встречу с главным исполнительным директором Citigroup Джейн Фрейзер, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Акорду. Стороны обсудили перспективы финансирования масштабных проектов, реализуемых в Казахстане.
Глава государства подчеркнул значимость участия глобальных финансовых институтов в укреплении инвестиционного климата и развитии национальной экономики. В свою очередь Джейн Фрейзер отметила, что Citigroup рассматривает сотрудничество с Казахстаном как одно из наиболее приоритетных направлений в своей деятельности и выразила готовность к углублению партнёрства.
