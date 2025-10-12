Cнегопад и гололёд: закрыт участок трассы Караганда — Каркаралы
Вчера, 22:49
Фото: liter.kz
В Карагандинской области разбушевалась погода, передает BAQ.KZ. С 21:00 12 октября из-за дождя, переходящего в снег, а также минусовой температуры, гололёда и сильного бокового ветра — закрыто движение для всех видов транспорта на участке автодороги "Караганда – Аягоз – Тарбагатай – Бугаз" (128–217 км, от Ботакары до Каркаралы).
В ДЧС Карагандинской области призывают водителей воздержаться от поездок и пеших переходов за пределы населённых пунктов, не создавать заторов и переждать непогоду на придорожных объектах.
Жителям рекомендуют следить за обновлениями о состоянии дорог на официальных страницах ДЧС и в соцсетях. В случае происшествий звонить по номеру 112.
