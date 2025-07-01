Фанатов кино и гик-культуры в Казахстане ждет настоящий сюрприз: на Comic Con Astana 2025 приедет Скотт Эдкинс - британский актёр, прославившийся ролями в популярных боевиках, проектах Marvel, а также фильмах "Джон Уик 4" и "Неудержимые 2", передает BAQ.KZ. Об этом сообщили организаторы крупнейшего фестиваля поп-культуры в Центральной Азии.

Эдкинс станет третьим голливудским хэдлайнером фестиваля наряду с Энди Серкисом (Голлум из "Властелина колец", Цезарь из "Планеты обезьян") и Эсаем Моралесом (антагонист в "Миссия невыполнима 7").

Актёр известен не только актёрским талантом, но и мастерством боевых искусств. Среди его ярких работ — культовая роль Юрия Бойки в серии "Неоспоримый", а также участие в фильмах "Доктор Стрэндж", "Люди Икс: Начало. Росомаха", "Ультиматум Борна", "Ип Ман 4", "Дневная смена", "Универсальный солдат 4" и многих других.

Фестиваль Comic Con Astana 2025 пройдет с 9 по 13 июля сразу на двух масштабных площадках — "Астана-Арена" и МЛД "Барыс-Арена". Это будет рекорд по количеству участников, гостей и событий.

Среди других специальных гостей видеоблогеры Qewbite, Мармок, Настя Джексон, авторы анимационного сериала Metal Family, создатели YouTube-канала "Чёрный Кабинет", комикс-художник Глеб Мельников (Big Gleb) и многие другие.

На Comic Con состоится презентация "Перемирия" (La Tregua) - первой копродукции Казахстана и Испании, снятой для международного проката и стриминга на Netflix.