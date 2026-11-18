Открытые арыки в Алматы сохранят и будут расширять, а прятать их в трубы по новому генплану запрещено. Исключение сделают только для участков, где открытое русло обустроить невозможно, сообщили городские власти.

Тема особенно чувствительна для горожан после ливней, которые шли с вечера 10 по ночь на 12 ноября. Тогда переполнилась городская водоотводная сеть, и вода затопила северный подземный переход станции метро «Алатау» на пересечении проспекта Абая и улицы Жарокова.

На подтопления жаловались и жители других районов. В соцсетях они публиковали видео, как вода скапливается на дорогах и тротуарах, а машины разбрызгивают ее на пешеходов.

Особенно горожан возмутили участки, где недавно шел ремонт. По их словам, после того как арыки закрыли или переделали, вода перестала нормально уходить с дорог. Официально эти жалобы пока не подтверждены.

Теперь правило о сохранении открытых арыков закреплено в скорректированном Генеральном плане Алматы до 2040 года.

За этот год арыки строили и реконструировали в трех частях города. В центре обновили 76,6 км, на востоке 30,7 км, на западе 37 км. По нашим расчетам, всего это 144,3 км.

До 2030 года планируют восстановить еще не меньше 100 км арыков и построить новые головные каналы вдоль проспектов Аль-Фараби и Абая.

К 2040 году открытая водоотводящая сеть города должна вырасти с 290 до 483 км.

Параллельно в Алматы будут строить ливневую канализацию. Она поможет арыкам отводить воду во время сильных дождей, особенно в низинах и на сложных перекрестках, где вода скапливается чаще всего.

Ранее BAQ.KZ рассказывал, как ливень очистил воздух в Алматы, но затопил переход у метро «Алатау».