Казахстан и CONTEC Space Group обсуждают совместные проекты в космической отрасли

Южнокорейская CONTEC Space Group обсуждает с Казахстаном инвестиции в проект «Ғалам», совместное производство спутников и создание в стране площадки для выпуска космических компонентов. Продукцию потенциального хаба планируют поставлять не только на внутренний рынок, но и в Центральную Азию, на Ближний Восток и в Европу, передает BAQ.KZ.

Переговоры прошли в Сеуле во время визита заместителя Премьер-министра, министра искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслана Мадиева на сборочно-испытательный комплекс CONTEC Space Group. Он встретился с председателем правления компании Ли Сонхи.

Стороны рассматривают несколько направлений. Среди них инвестиции CONTEC в проект «Ғалам», совместное производство спутников и их компонентов, развитие сети наземных станций и локализация крупногабаритных антенных систем.

Еще одно направление связано с обработкой спутниковых снимков при помощи искусственного интеллекта. Речь идет об анализе данных дистанционного зондирования Земли для практических задач.

От переговоров к присутствию в Казахстане

CONTEC уже не первый год ведет контакты с казахстанской стороной.

В июне 2025 года представители Казахстана встретились с руководством компании на International Space Summit в Тэджоне. Тогда сотрудничество обсуждалось в общих чертах. Казахстан представлял свою космическую инфраструктуру, включая спутники связи KazSat и аппараты дистанционного зондирования Земли KazEOSat.

Летом того же года компания появилась и в казахстанском реестре госзакупок. CONTEC зарегистрировали на портале 28 июля 2025 года в качестве поставщика. Страной резидентства указана Республика Корея.

В июне 2026 года переговоры продолжились на International Space Summit. Посол Казахстана в Южной Корее Асет Исенали и Ли Сонхи обсуждали спутниковые технологии, дистанционное зондирование Земли, развитие космической инфраструктуры и подготовку специалистов для аэрокосмической отрасли.

Теперь речь идет уже о возможных инвестиционных и производственных проектах.

Что представляет собой CONTEC

CONTEC Space Group объединяет CONTEC, Asia Pacific Satellite Corporation и Texas Space Communication.

По данным Правительства Казахстана, группа поставляет бортовые компьютеры для государственных спутников Южной Кореи и управляет 17 наземными станциями в разных странах. Объекты расположены в том числе в Чили, США, ЮАР и Австралии.

Среди обсуждаемых вариантов создание в Казахстане производственного хаба по выпуску спутниковых компонентов и наземного оборудования, рассчитанную в том числе на экспорт.

Следующим шагом должно стать создание казахстанской дочерней структуры CONTEC. Параметры партнерства планируют представить во время государственного визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Республику Корея.