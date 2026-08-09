Creative Aimaq: Креаторы Алматинской области реализовали продукцию на 9 млн тенге

На ярмарке была представлена продукция различных направлений креативных индустрий: ювелирные изделия, изделия из дерева и кожи, национальный текстиль, одежда и аксессуары, сырмақ, сумки, кошельки, ремни, сувенирная продукция, декоративные панно и произведения изобразительного искусства.

Особое внимание посетителей привлекли произведения изобразительного искусства. Самая высокая стоимость реализации составила 5 млн тенге за одну картину, еще одна работа была продана за 1 млн тенге. Стоимость других представленных изделий декоративно-прикладного искусства, национальной одежды, аксессуаров и изделий варьировалась от 73 тыс. до 550 тыс. тенге.

Кроме того, программа включала интерактивные мастер-классы по ювелирному искусству, обработке войлока и шерсти, керамике, работе с деревом и кожей, традиционному орнаменту и изготовлению музыкальных инструментов.

Также состоялась презентация проекта «Алматы облысы: дәстүр мен креатив» и концертная программа «Өнерлі өлке», объединившая традиционное музыкальное и исполнительское искусство, фольклор и современные творческие коллективы региона.

По итогам двухдневной ярмарки региональные креаторы реализовали продукцию на общую сумму свыше 9 млн тенге. Мероприятие посетили около 2 тысяч жителей и гостей столицы.

«Creative Aimaq» направлен на продвижение региональных креаторов, расширение каналов реализации их продукции и создание условий для коммерциализации творческого труда.

На сегодняшний день в рамках проекта состоялись ярмарки 8 регионов Казахстана. В них приняли участие 352 креатора, общий охват составил 20 690 человек, а объем реализации креативной продукции достиг 42 млн 955 тыс. тенге.