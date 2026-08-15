Creative Aimaq: Продукцию на 2 млн тенге реализовали креаторы области Жетысу

В Астане на площадке Qazaq Creative Hub в рамках республиканского проекта Creative Aimaq открылась ярмарка «Жетісу – Елорда төрінде».

Ярмарку посетила заместитель Премьер-министра – Министр культуры и информации Республики Казахстан Аида Балаева. Ознакомившись с представленными работами области Жетісу, вице-премьер отметила, что креативные индустрии призваны превращать творческие идеи в востребованные продукты и создавать новые возможности для экономического развития.

В первый день проекта участие приняли более 30 креаторов области Жетісу, представляющих различные направления креативных индустрий. В их числе мастера декоративно-прикладного искусства, дизайнеры, ремесленники, разработчики цифровых проектов и предприниматели.

Пространство разделено на шесть тематических направлений: Welcome Zone, зал ремесел, «Мир национальных инструментов», Nomad Art Hall, Ethno Village и галерею национальной одежды.

Отдельный блок посвящен цифровым и инновационным проектам Жетісу. В частности, представлена образовательная экосистема Online Ustaz, включающая онлайн-курсы, систему тестирования и AI-помощника, а также разработка победителя гранта «Тәуелсіздік ұрпақтары» в сфере электрического транспорта. Благодаря грантовой поддержке автор проекта расширил производство и наладил реализацию своей продукции. Один из представленных электромотоциклов уже был приобретен непосредственно во время выставки.

Особое место занимает зал ремесел, где представлены изделия из войлока, дерева и кожи, национальные ювелирные украшения и сувенирная продукция. В формате Live Workshop посетители могут познакомиться с процессом создания национальных изделий и приобрести работы.

В зоне «Мир национальных инструментов» собрана коллекция эксклюзивных традиционных казахских музыкальных инструментов, включая домбру, кобыз, жетіген и сыбызғы. Гостям представили информацию об истории инструментов, особенностях их изготовления и звучания.

Программа продолжилась показом видеоролика Jetisu Creative, посвященного семи рекам региона и его культурному наследию, а также Nomad Style Show с авторскими работами дизайнеров Жетісу – Жанар Келгембаевы и Зере Есенбай. Сразу после Fashion-показа на площадке Creative Aimaq Зере Есенбай заключила контракт на сумму 40 млн тенге, предусматривающий разработку дизайна и пошив сценических костюмов.

Кроме того, посетители ярмарки сегодня смогли принять участие в мастер-классах ремесленников и приобрести всю представленную продукцию. По итогам сегодняшнего дня было реализовано креативных товаров на общую сумму более 2 млн тенге. Высоким спросом пользовались национальные игрушки, головные уборы, декоративные ювелирные изделия, произведения изобразительного искусства, а также электровелосипеды, собранные в области Жетісу.

Также для гостей ярмарки сегодня будут организованы театральные постановки и специальные сценические программы, которые станут продолжением основной программы. Зрителям представят сцены из спектакля «Таптым-ау сені» и отрывок из моноспектакля «Мұқағали» Академического драматического театра имени Б. Римовой.

В целом, в рамках республиканского проекта Creative Aimaq уже состоялись ярмарки восьми регионов Казахстана. В них приняли участие 352 креатора, выставки посетили 20 690 человек. Общий объем реализованной креативной продукции составил более 42,9 млн тенге.

Проект Creative Aimaq, реализуемый при поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан Корпоративным фондом «Фонд развития креативных индустрий», направлен на поддержку отечественных брендов, развитие региональных креативных индустрий и продвижение культурного потенциала регионов страны.

Ярмарку области Жетісу сегодня посетили 4 100 человек, мероприятие продолжится до завтра.