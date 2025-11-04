В социальных сетях распространяется информация о продаже карт с проездным на 6 месяцев в столичных автобусах. Однако в "City Transportation Systems" (CTS) заявили, что такие карты не выпускаются и призвали горожан не переходить по подозрительным ссылкам, передаёт BAQ.KZ.

"Данная информация не соответствует действительности. Просим доверять только официальным источникам", — отметили в компании.

В CTS напомнили, что в Астане действуют следующие официальные тарифы:

Месячные проездные (неограниченное количество поездок):

"Город" – 7 500 ₸;

"Город + Пригород" – 9 500 ₸;

"Трехмесячный. Город" – 20 000 ₸;

"Город + Экспресс" – 10 000 ₸;

"Город + Пригород + Экспресс" – 13 500 ₸.

Суточные проездные (неограниченное количество поездок с момента первой валидации):

1 день – 500 ₸;

3 дня – 1 500 ₸;

5 дней – 2 000 ₸;

15 дней – 4 000 ₸.

🔹 Тарифы с пересадками:

15 поездок – 2 000 ₸;

30 поездок – 4 000 ₸.

Приобрести официальные проездные можно в специализированных кассах или через мобильное приложение CTS.