CTS опровергло слухи о продаже шестимесячных проездных карт в Астане
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В социальных сетях распространяется информация о продаже карт с проездным на 6 месяцев в столичных автобусах. Однако в "City Transportation Systems" (CTS) заявили, что такие карты не выпускаются и призвали горожан не переходить по подозрительным ссылкам, передаёт BAQ.KZ.
"Данная информация не соответствует действительности. Просим доверять только официальным источникам", — отметили в компании.
В CTS напомнили, что в Астане действуют следующие официальные тарифы:
Месячные проездные (неограниченное количество поездок):
-
"Город" – 7 500 ₸;
-
"Город + Пригород" – 9 500 ₸;
-
"Трехмесячный. Город" – 20 000 ₸;
-
"Город + Экспресс" – 10 000 ₸;
-
"Город + Пригород + Экспресс" – 13 500 ₸.
Суточные проездные (неограниченное количество поездок с момента первой валидации):
-
1 день – 500 ₸;
-
3 дня – 1 500 ₸;
-
5 дней – 2 000 ₸;
-
15 дней – 4 000 ₸.
🔹 Тарифы с пересадками:
-
15 поездок – 2 000 ₸;
-
30 поездок – 4 000 ₸.
Приобрести официальные проездные можно в специализированных кассах или через мобильное приложение CTS.
Самое читаемое
- Четыре года простаивал: крематорий в Алматы передали профильной организации
- Пенсия без тревог: Эксперт рассказал, как увеличить пенсионные сбережения
- Саммит C5+1: чего ожидать Казахстану от встречи в Вашингтоне
- "Мокрый налог": в Казахстане обсуждают введение платы за дренажные воды
- Экс-директор “Таза Өскемен” арестован по делу о хищении 120 млн тенге