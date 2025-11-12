В Атырау запускается проект "Умные светофоры", цель которого — повысить эффективность управления дорожным движением с использованием современных технологий и элементов искусственного интеллекта, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

На данный момент система функционирует в тестовом режиме, в рамках которого от жителей города поступают предложения и замечания по работе светофоров.

Жители отмечают, что на некоторых перекрестках отсутствуют дополнительные направляющие зеленые стрелки и сигнал "зеленый плюс". Акимат Атырау совместно с городским управлением полиции внимательно рассматривает все обращения горожан. Совместно с подрядной организацией проводится анализ и принимаются меры по совершенствованию работы системы. В ближайшее время планируется установка недостающих стрелок для улучшения движения транспорта и пешеходов.

На сегодняшний день в городе установлено 78 светофоров: 42 на Азиатской стороне, из которых три пешеходные, и 36 на Европейской стороне, включая два пешеходных. В систему уже загружено более 160 тысяч данных, которые обрабатываются специальными алгоритмами для оптимизации движения и повышения безопасности на дорогах.