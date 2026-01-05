Дальше презентаций дело не идет – Токаев о развитии экотуризма
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В газете Turkistan опубликовано обширное интервью Главы государства Касым-Жомарта Токаева, в котором он высказался о развитии туризма, передает BAQ.KZ.
Отвечая на вопрос о сомнениях в готовности курортов и туристических маршрутов к массовому наплыву гостей, Президент заявил, что сомнения вполне обоснованные". Он отметил, что после его замечаний в адрес Правительства работа в этом направлении активизировалась, однако впереди остается значительный объем задач.
"После моего замечания в адрес Правительства работа по развитию туризма активизировалась, но впереди большой, тернистый путь. Это сложная сфера, сочетающая в себе экономику, культуру, безопасность, бизнес", — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
По его словам, "в ней должны работать профессионалы, преданные делу, и главное – патриоты Казахстана", поскольку "туризм несовместим с ленью, равнодушием, алчностью, хамством".
Глава государства отметил положительную динамику в отрасли.
"В прошлом году в Казахстане побывали миллионы иностранных граждан, более активно стал развиваться и внутренний туризм. Все это не может не радовать", — сказал он.
При этом Президент обратил внимание на необходимость создания условий для привлечения инвестиций и более активного развития перспективных направлений.
"Весь мир в борьбе за туристические потоки создает условия для привлечения частных инвесторов. В нашей стране есть много красивых мест. Сейчас в большом спросе экотуризм", — отметил он.
В то же время Касым-Жомарт Токаев указал на существующие проблемы.
"Уж здесь, казалось бы, Казахстану нет равных, но в силу субъективных причин – от неумения до безразличия ответственных лиц – такой перспективный вид туризма пока не получил массового развития. Дальше презентаций дело не идет", - заявил он.
Самое читаемое
- Трамп рассказал, как США за 47 секунд взорвали дверь бункера Мадуро
- Трамп: "Куба падёт сама". США отказались от войны, но заявили о гибели кубинцев
- Нефть, миллиарды и контроль: Трамп озвучил планы США по Венесуэле
- Три железнодорожных вокзала реконструируют в СКО
- "Нам нужна Гренландия": Трамп допустил новые военные операции США после Венесуэлы