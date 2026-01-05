В газете Turkistan опубликовано обширное интервью Главы государства Касым-Жомарта Токаева, в котором он высказался о развитии туризма, передает BAQ.KZ.

Отвечая на вопрос о сомнениях в готовности курортов и туристических маршрутов к массовому наплыву гостей, Президент заявил, что сомнения вполне обоснованные". Он отметил, что после его замечаний в адрес Правительства работа в этом направлении активизировалась, однако впереди остается значительный объем задач.

"После моего замечания в адрес Правительства работа по развитию туризма активизировалась, но впереди большой, тернистый путь. Это сложная сфера, сочетающая в себе экономику, культуру, безопасность, бизнес", — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, "в ней должны работать профессионалы, преданные делу, и главное – патриоты Казахстана", поскольку "туризм несовместим с ленью, равнодушием, алчностью, хамством".

Глава государства отметил положительную динамику в отрасли.

"В прошлом году в Казахстане побывали миллионы иностранных граждан, более активно стал развиваться и внутренний туризм. Все это не может не радовать", — сказал он.

При этом Президент обратил внимание на необходимость создания условий для привлечения инвестиций и более активного развития перспективных направлений.

"Весь мир в борьбе за туристические потоки создает условия для привлечения частных инвесторов. В нашей стране есть много красивых мест. Сейчас в большом спросе экотуризм", — отметил он.

В то же время Касым-Жомарт Токаев указал на существующие проблемы.