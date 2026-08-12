Дамбу снова смыло: в Костанайской области не могут решить вопрос с возведением моста между селами

Печально известную дамбу между поселками Козыревка и Октябрьский, на которой два года назад погиб ребенок, вновь смыло. Жители Козыревки, в которой нет ни школы, ни магазинов, ни аптек, фактически остались отрезаны от всех благ цивилизации. Об этом они стали выкладывать посты в социальных и рассказывать журналистам. Что ответили власти сельчанам на этот раз?

Жители напомнили, что мост вместо хлипкой дамбы между Козыревкой и Октябрьским должен был появиться еще в прошлом году. Инициативу его строительства поддержали более тысячи человек. После этого началась подготовка, разрабатывался проект, выделили бюджетные деньги. Люди поверили, что многолетняя проблема наконец решится.

"Но сегодня мы видим прежнюю картину - переправа размыта, а моста нет!" – заключает один из жителей села.

Пост сопровождает видео размытой дамбы, через середину которой с бешеной скоростью несется река. Ширина размыва приличная – около 5-7 метров. В начале дамбы, что ближе к Козыревке, вода течет уже поверх дамбы.

Выставили посты ЧС

В акимате Новоильновского сельского округа района Беимбета Майлина, к которому территориально относится Козыревка нам подтвердили: дамбу снова снесло из-за увеличения сброса воды с Верхнетобольскго водохранилища. Об этом аким сельского округа предупреждал еще в начале лета.

"Как я и говорил, дамбу снова размыло, потому что увеличили сброс воды с Верхнетобольского водохранилища до 20 кубов в секунду. Сброс продлится до октября, поэтому к школе ее никто отсыпать не будет. Вопрос с подвозом детей Козыревки тоже остается открытым", – прокомментировал ситуацию аким Новоильиновского сельского округа Азамат Калакпасов.

В КПФ РГП "Казводхоз" подтвердили, что начали осуществлять сброс воды из Верхнетобольского водохранилища с 7 августа.

"Это ежегодный сброс воды с целью освобождения емкости в Верхнотобольском водохранилище и подпитке Каратамарского водохранилища. Он продлится ориентировочно до конца сентября", – пояснили в Казводхозе.

И отметили, что это небольшой сброс воды. Во время обильных паводков он доходит до 1500-1700 кубов в секунду, поэтому, чтобы дамбу не смывало, нужно ее менять на мост.

По словам акима Новоильиновского сельского округа, в Октябрьском учатся всего три школьника из Козыревки. Расстояние между двумя поселками не более трех километров, поэтому они могли ходить пешком. Но дамбу размыло, а нанимать автобус ради трех учеников вряд ли кто-то будет.

Вопрос об автобусном сообщении между Козыревкой и Новоильиновкой активно обсуждался сразу после трагедии на дамбе. Тогда аким Лисаковска Азамат Ибраев предлагал снести переправу, созданную еще в советское время.

Тогда же он предлагал акимату Беимбета Майлина выделить школьный автобус для развоза детей Козыревки в школу Новоильиновки. Но предложение акима, как о переводе детей, так и о сносе дамбы вызвало большой общественный резонанс и протесты.

Дамба нужна многим

Жителей поддерживает аким Новоильиновского сельского округа Азамат Калакпасов. Он отмечает, что проблема масштабнее и затрагивает не только жителей одного села.

"Дамбу нельзя убирать, потому что без кратчайшего пути к аптекам и магазинам останутся не только жители около 20-ти дворов Козыревки, но и других поселков всего нашего округа, в которых проживает около 2 000 человек", – говорит аким.

Аким считает, что выделять школьный автобус для развозки трех детей из Козыревки в Новоильиновку, нецелесообразно для бюджета. Частного перевозчика привлечь не получилось так как частнику это тоже не выгодно.

Кроме того в Новоильиновке нет аптек, а магазины маленькие, поэтому жители других поселков тоже ездят в Октябрьский. Но даже если решить вопрос с подвозом детей, как быть со взрослыми Козыревки и других поселков Новоильиновского сельского округа, которые работают в Октябрьском и Лисаковске? Дамба была единственным кратчайшим путем для всех.

"Я считают, что нужен обычный бетонный мост, который нам обещали, но так и не построили. Районный бюджет выделял в прошлом году 40 млн тенге на его строительство, но деньги пришлось вернуть в бюджет, потому что работы так и начали", – сообщил аким Новоильиновскоо сельского округа.

Без моста, денег и надежды

В отделе ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района Беимбета Майлина нам сообщили, что деньги вернули, потому что закончился период строительства и их бы не успели освоить. А на момент выделения средств даже ПСД не была разработана.

"В этом году нам говорят, что денег в областном бюджете на строительство моста уже нет, поэтому, когда восстановят дамбу, о размыве, который мы предупреждали еще в начале лета, никто не знает. Как только сброс закончится, будем пытаться ее восстанавливать хозяйственным способом", – рассказал исполняющий обязанности руководителя отдела ЖКХ района Беимбета Майлина Донас Жаксиликов.

Он добавил, что в этом году включит в бюджетную заявку и попросит областные власти заложить в бюджет разработку ПСД и строительство моста вместо дамбы. Но найдутся ли на это деньги в следующем году – вопрос.

Что касается большого разборного моста, его даже не довезли. Идея быстрого возведения переправы между двумя поселками заключалась в том, чтобы привести готовый мост в разобранном виде. Его планировали собрать на месте, а работы провести по линии ЧС.

Тогда районные власти развернули большие подготовительные работы. Новую переправу сместили вправо, завезли бетонные блоки, вырубили часть деревьев, но мост не прошел экспертизу.

"Те, кто предложил эту идею, не учли особенности нашего рельефа и каменистую местность. Когда поняли, что сваи моста наткнутся на камень и их не установят, просто развернули мост обратно, который был уже в пути", – сетует аким Новоильиновского сельского округа Азамат Калакпасов.

По его словам, можно было обойтись и без таких сложностей. Он считает, что достаточно увеличить пропускную способность дамбы с 20 кубометров/сек до 200 кубометров. Для этого, нужно лишь добавить несколько специальных бетонных конструкций большей ширины и высоты для пропуска воды, в народе их называют "телевизорами".

"Цена вопроса не больше 200 млн тенге. И не нужно нескольких миллиардов для строительства большого моста. И проблема бы решилась", - констатирует аким.

Сейчас перед районным акиматом стоит задача найти средства на очередное временное восстановление дамбы. Напомним, сбросы из водохранилища продлятся до октября.