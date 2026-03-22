Данилина и Крунич выбыли из турнира в Майами, уступив дуэту из Китая
Сегодня 2026, 09:31
165Фото: Getty Images
Казахстанская теннисистка Анна Данилина в паре с представительницей Сербии Александрой Крунич завершили выступление на турнире Miami Open, передает BAQ.KZ.
В матче 1/16 финала казахстанско-сербский дуэт встретился с китайской парой Цзян Синьюй / Сюй Ифань. Встреча получилась упорной и завершилась в трёх сетах.
Соперницы обменялись победами в первых двух партиях, а судьба матча решилась в третьем сете, где сильнее оказались представительницы Китая — 6:3, 4:6, 10:4.
Таким образом, Данилина и Крунич сенсационно завершили выступление на ранней стадии турнира.
Отметим, что Данилина является первой ракеткой Казахстана в парном разряде и занимает высокое место в рейтинге WTA.
