Казахстанская теннисистка Анна Данилина в паре с представительницей Сербии Александрой Крунич завершили выступление на турнире Miami Open, передает BAQ.KZ.

В матче 1/16 финала казахстанско-сербский дуэт встретился с китайской парой Цзян Синьюй / Сюй Ифань. Встреча получилась упорной и завершилась в трёх сетах.

Соперницы обменялись победами в первых двух партиях, а судьба матча решилась в третьем сете, где сильнее оказались представительницы Китая — 6:3, 4:6, 10:4.

Таким образом, Данилина и Крунич сенсационно завершили выступление на ранней стадии турнира.

Отметим, что Данилина является первой ракеткой Казахстана в парном разряде и занимает высокое место в рейтинге WTA.