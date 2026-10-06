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  • Данилина с Кравчик вышли во второй круг турнира WTA 1000 в Пекине

Данилина с Кравчик вышли во второй круг турнира WTA 1000 в Пекине

6 Октября 2026, 10:55
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Федерация тенниса Казахстана 6 Октября 2026, 10:55
6 Октября 2026, 10:55
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Фото: Федерация тенниса Казахстана

Казахстанская теннисистка Анна Данилина успешно начала выступление в парном разряде турнира категории WTA 1000 в Пекине (Китай), сообщает Федерация тенниса Казахстана

В первом круге Данилина и американка Дезире Кравчик, получившие седьмой номер посева, обыграли японку Сюко Аояму и представительницу Китайского Тайбэя Лян Эн-Шо.

Матч завершился в двух сетах – 6:3, 6:3 – в пользу казахстанско-американского дуэта. Теннисистки провели на корте 1 час 14 минут.

За матч Данилина и Кравчик выполнили один эйс, допустили две двойные ошибки и реализовали пять из 13 брейк-пойнтов.

В матче за выход в четвертьфинал Данилина и Кравчик встретятся с новозеландкой Эрин Рутлифф и представительницей Индонезии Алдилой Сутджиади.

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