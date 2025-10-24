Лучшая казахстанская теннисистка в парном разряде Анна Данилина вместе с Александрой Крунич вышли в полуфинал престижного турнира WTA 500 в Токио, передает BAQ.KZ со ссылкой на SPORT+.

В напряжённом матче казахстанско-сербский дуэт одержал победу над парами Николь Меличар — Мартинес из США и Суй Ифан из Китая со счётом 6:4, 6:4. Победа вывела Данилину и Крунич на полуфинальный поединок, где они сразятся за выход в финал турнира.

Эта победа подтверждает высокий уровень игры Анны Данилиной и её способность показывать результат на международной арене, продолжая укреплять позиции Казахстана в мировом теннисе.

Финальный матч за титул WTA 500 станет решающим испытанием для первой ракетки Казахстана, которая готова продемонстрировать свои лучшие качества перед болельщиками.