Данилина вышла в полуфинал турнира WTA в Токио
Лучшая казахстанская теннисистка в парном разряде Анна Данилина вместе с Александрой Крунич вышли в полуфинал престижного турнира WTA 500 в Токио, передает BAQ.KZ со ссылкой на SPORT+.
В напряжённом матче казахстанско-сербский дуэт одержал победу над парами Николь Меличар — Мартинес из США и Суй Ифан из Китая со счётом 6:4, 6:4. Победа вывела Данилину и Крунич на полуфинальный поединок, где они сразятся за выход в финал турнира.
Эта победа подтверждает высокий уровень игры Анны Данилиной и её способность показывать результат на международной арене, продолжая укреплять позиции Казахстана в мировом теннисе.
Финальный матч за титул WTA 500 станет решающим испытанием для первой ракетки Казахстана, которая готова продемонстрировать свои лучшие качества перед болельщиками.
