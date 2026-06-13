Дания Еспаева избрана новым председателем партии «Ак жол»

На съезде политической организации, состоявшемся 13 июня, многолетний председатель партии Азат Перуашев объявил о сложении своих полномочий.

Свое решение он объяснил необходимостью обновления руководящих кадров и важностью регулярной сменяемости власти внутри партийной системы.

«Лучшее лекарство против монополии — периодическая сменяемость руководства. Поэтому, чтобы не замыкаться в самом себе и не сдерживать возможные новые идеи и импульсы, я принял решение сложить полномочия председателя партии», — заявил Перуашев.

На пост нового лидера партии он предложил кандидатуру депутата Мажилиса и вице-спикера палаты Дании Еспаевой. По итогам голосования ее кандидатуру поддержало большинство делегатов съезда.

Таким образом, Дания Еспаева возглавила партию «Ак жол» и стала первой женщиной-председателем политической партии в Казахстане.

Азат Перуашев руководил партией на протяжении многих лет и остается одной из ключевых фигур политического объединения.