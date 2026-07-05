Дания Еспаева представила свое видение будущего Курултая

Вернуть под контроль Курултая все государственные финансы предложила председатель Демократической партии "Ак жол" Дания Еспаева на предвыборном Съезде в Астане.

По ее словам, важно, чтобы Курултай стал настоящей площадкой общественного диалога, парламентского контроля и принятия ответственных решений. В этой связи в будущем состав Правительства должен формироваться с учётом представительства всех парламентских партий, рассказала Дания Еспаева. Такой Курултай будет не только дискутировать с исполнительной властью, но и нести ответственность за все достижения и провалы кабинета министров. По этой же причине необходимо усилить полномочия Курултая в контроле бюджета государства.