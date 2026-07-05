Дания Еспаева представила свое видение будущего Курултая
Прямо сейчас в Астане проходит предвыборный Съезд партии "Ак Жол".
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Вернуть под контроль Курултая все государственные финансы предложила председатель Демократической партии "Ак жол" Дания Еспаева на предвыборном Съезде в Астане.
По ее словам, важно, чтобы Курултай стал настоящей площадкой общественного диалога, парламентского контроля и принятия ответственных решений. В этой связи в будущем состав Правительства должен формироваться с учётом представительства всех парламентских партий, рассказала Дания Еспаева. Такой Курултай будет не только дискутировать с исполнительной властью, но и нести ответственность за все достижения и провалы кабинета министров. По этой же причине необходимо усилить полномочия Курултая в контроле бюджета государства.
"Речь не только о бюджете госхолдингов, нацкомпаний и госпредприятий. Все обязательные платежи граждан и бизнеса, которые хоть и называются накопительными, страховыми или членскими взносами, по сути превратились в дополнительные налоги. Если учитывать обезличенное использование средств Фонда обязательного медицинского и социального страхования, юридические скандалы ЕНПФ, то управление этими фондами, их расходы и премии также должны проходить через открытое обсуждение и контроль Курултая", - рассказала Дания Еспаева.
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