Правительство Дании решило отменить 25-процентный налог на продажу книг, рассчитывая стимулировать интерес граждан к чтению, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Euronews.

Как сообщил министр культуры Якоб Энгель-Шмидт, мера обойдётся бюджету примерно в 330 млн крон (44 млн евро) ежегодно, но станет "инвестицией в культурное будущее страны". По его словам, инициатива направлена на преодоление "кризиса чтения", который в последние годы лишь усугубляется.

Поводом для реформы стали данные ОЭСР: почти каждый четвертый 15-летний датчанин (24%) не способен понять простой текст. Десять лет назад этот показатель был ниже на четыре процентных пункта. Эксперты отмечают, что подростки всё реже берут в руки книги, уступая чтение гаджетам и соцсетям. Для сравнения, в соседних странах налог на книги значительно ниже: в Финляндии он составляет 14%, в Швеции — 6%, а в Норвегии отсутствует вовсе.