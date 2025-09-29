Власти Дании объявили о закрытии воздушного пространства для всех гражданских беспилотников с 29 сентября по 3 октября, передает BAQ.KZ со ссылкой на РБК.

Ограничение действует круглосуточно и связано с проведением в стране саммита Европейского союза, сообщили в Министерстве транспорта.

По словам министра транспорта Томаса Даниэльсена, решение принято после консультаций с главами Минобороны и Минюста. Запрет призван исключить риск путаницы между гражданскими и вражескими дронами.

По данным Bloomberg, в ночь на 28 сентября датские военные вновь зафиксировали неопознанные беспилотники над рядом объектов.