Данияр Ашимбаев прокомментировал продолжающуюся дискуссию вокруг новой Конституции Казахстана, отметив, что многие оценки сосредоточены на частных аспектах и не отражают сути происходящих изменений, передает BAQ.kz

По его словам, активность обсуждения объяснима как развитием социальных коммуникаций, так и особенностями общественного восприятия.

«Дискуссия по новой конституции активно продолжается, что неудивительно, учитывая современное состояние социальных коммуникаций и общую инертность общественного мнения. Одни рассматривают новый основной закон с точки зрения его “транзитности”, хотя простое сравнение норм и практики действующего и нового текстов четко говорит о том, что передавать власть преемнику было намного легче делать по прежней конституции», — отметил он.

Эксперт также прокомментировал аргументы о якобы несбалансированности государственных институтов и недостатках парламентской модели.

«Другие рассматривают его с точки зрения несбалансированности государственных институтов, хотя большинство рассматриваемых норм в разное время уже присутствовали в конституционном поле и не дали однозначно негативного эффекта. То же самое можно сказать и про модель формирования парламента, которую некоторые юристы и политики назвали недемократичной. В то же время мажоритарная модель уже существовала в 2007–2023 гг., и особой критики она не вызывала», — подчеркнул Ашимбаев.

По его мнению, в новых условиях такая модель может даже повысить уровень демократичности.

«Мажоритарная модель в условиях отсутствия верхней палаты и увеличения численности партийных депутатов в два раза априори обречена на намного больший демократизм, чем в действующей модели. И ее балансировать будет уже не Сенат, а сам глава государства», — считает политолог.

При этом он подчеркивает, что обсуждение реформы не должно ограничиваться исключительно институциональными вопросами.

«Вопросы к конституционной реформе должны рассматриваться в иной плоскости. Если мы посмотрим на историческую динамику законотворческого процесса, то нельзя не прийти к выводу о том, что каждый новый закон является реакцией государства и общества на новые проблемы, риски и вызовы. Конституция как основной закон вполне естественно меняется вместе с обществом», — отметил он.

Ашимбаев напомнил, что подобные изменения являются нормальной практикой.

«Во всеми забытую конституцию 1978 г. изменения вносились 14 раз, действующий основной закон корректировался семь раз. С этой точки зрения логично рассматривать реформу 2026 г. не только с позиции переустройства государственных институтов, а с позиции понимания ее общего смысла», — пояснил он.

По мнению эксперта, ключевая идея реформы заключается в адаптации к новым реалиям.

«Смысл реформы 2026 г. состоит в закреплении новой нормальности, стандартов общественного развития и противодействия рискам. Через 30 лет после принятия Конституции 1995 года можно констатировать успешную реализацию ее базовых посылов, однако возникли новые риски и угрозы», — заявил он.

Среди таких вызовов он выделил изменения внутри общества и внешние факторы давления.

«Страна столкнулась с проблемой архаизации общественных отношений — не только с религиозным радикализмом и экстремизмом, но и агрессивным псевдотрадиционализмом. С другой стороны, глобальные политические конфликты привели к системным попыткам воздействия внешних институтов на внутриказахстанские политические процессы, манипуляции общественным мнением и провоцирование конфликтов», — отметил Ашимбаев.

По его словам, в этих условиях конституционная реформа выступает как инструмент закрепления нового курса.

«Новая конституция, во-первых, закрепила достижения государственного строительства, общественного и экономического развития предыдущего периода. Во-вторых, она институционализировала принципы светскости, приоритет национально-государственных интересов страны, включая ограничения внешнего вмешательства, и заложила основу баланса между государством, обществом и гражданином», — подчеркнул он.

В завершение эксперт отметил, что модернизация — это объективный процесс.