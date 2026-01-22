  • 22 Января, 05:52

Данияр Елеусинов высказался об отношениях с Геннадием Головкиным

Фото: instagram.com/yeleussinovdaniyar

Казахстанский боксёр Данияр Елеусинов рассказал об отношениях с легендой отечественного бокса Геннадием Головкиным, отвечая на вопросы подписчиков в социальный сетях, передаёт BAQ.KZ.

По словам Елеусинова, в настоящее время между ними нет никаких разногласий. Он отметил, что ранее у него было иное восприятие Головкина, однако со временем позиция изменилась.

"У нас хорошие отношения, всё в порядке. Было время, когда я думал, что он очень высокомерный. Сейчас я его понимаю, он был очень занят, он был чемпионом", — поделился боксёр.

Елеусинов подчеркнул, что сегодня их объединяет не только профессиональный спорт, но и представление одной страны на международной арене.

"Сейчас у нас нет с ним никаких проблем, потому что мы представляем одну и ту же страну, один и тот же флаг. Я хочу быть таким же известным, как он", — добавил спортсмен.

