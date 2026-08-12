Данные 15 млн казахстанцев якобы попали в даркнет: что ответили в министерстве

В даркнете появилась информация о продаже базы, которая якобы содержит персональные данные около 15 млн казахстанцев. В Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития РК заявили, что проводят техническую проверку, сообщает BAQ.KZ.

Пользователь под ником shymzz13 утверждает, что располагает базой данных примерно трех четвертей населения Казахстана. По его словам, файл объемом 2,7 ГБ содержит около 47 млн строк.

Автор публикации заявляет, что в базе якобы находятся паспортные данные, номера телефонов, электронные адреса, сведения о местах работы, сканы документов и пароли.

В Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития сообщили, что знают о распространяющейся информации и совместно с профильными службами проверяют опубликованные сведения.

«В настоящее время совместно с профильными службами проводится техническая проверка опубликованной информации, включая анализ представленных образцов данных и установление возможного источника их происхождения. На данный момент подтвержденных данных о взломе информационных систем электронного правительства и получении указанной базы непосредственно из eGov нет», – сообщили в ведомстве.

В министерстве также обратили внимание, что часть заявленного содержимого базы не соответствует структуре и формату данных электронного правительства. В частности, в eGov не хранятся скан-копии паспортов в указанном виде, а цифровые документы имеют другой формат.

В ведомстве подчеркнули, что утверждение пользователя даркнета о происхождении базы само по себе не подтверждает факт взлома eGov.

Техническая проверка продолжается. Дополнительную информацию министерство намерено предоставить по ее итогам.

Гражданам рекомендуют не передавать посторонним SMS-коды, пароли и данные ЭЦП, не переходить по подозрительным ссылкам, а также использовать разные пароли для различных сервисов.