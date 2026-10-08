Данные о качестве воздуха возле АНПЗ теперь можно смотреть онлайн
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Жители Атырау теперь могут в режиме онлайн следить за качеством воздуха возле Атырауского нефтеперерабатывающего завода. Показатели с четырех экологических постов разместили на официальном сайте предприятия, передает BAQ.KZ.
На главной странице сайта отображаются данные со станций «Перетаска», «Химпоселок», «Мирный» и «Пропарка». Они расположены на границе санитарно-защитной зоны завода.
Можно посмотреть концентрацию сероводорода, оксида и диоксида азота, диоксида серы и оксида углерода. Также отображается направление ветра.
Информация поступает от «Казгидромета» и обновляется каждый час.
Эти же показатели жители могут увидеть на LED-экране у входа на территорию АНПЗ.
Система мониторинга воздуха на заводе работает с 2010 года и позволяет постоянно отслеживать состояние атмосферного воздуха вокруг предприятия.
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