Данные о качестве воздуха возле АНПЗ теперь можно смотреть онлайн

Жители Атырау теперь могут в режиме онлайн следить за качеством воздуха возле Атырауского нефтеперерабатывающего завода. Показатели с четырех экологических постов разместили на официальном сайте предприятия, передает BAQ.KZ.

На главной странице сайта отображаются данные со станций «Перетаска», «Химпоселок», «Мирный» и «Пропарка». Они расположены на границе санитарно-защитной зоны завода.

Можно посмотреть концентрацию сероводорода, оксида и диоксида азота, диоксида серы и оксида углерода. Также отображается направление ветра.

Информация поступает от «Казгидромета» и обновляется каждый час.

Эти же показатели жители могут увидеть на LED-экране у входа на территорию АНПЗ.

Система мониторинга воздуха на заводе работает с 2010 года и позволяет постоянно отслеживать состояние атмосферного воздуха вокруг предприятия.