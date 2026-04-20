Данные о казахстанских педагогах соберут на единой платформе «Ұстаз»

В Казахстане внедряют цифровую систему аттестации учителей. Вся информация о деятельности педагогов будет аккумулироваться на единой платформе «Ұстаз». Об этом на пресс-конференции в СЦК сообщила вице-министр просвещения РК Шынар Акпарова.

По её словам, аттестация по всем квалификационным категориям будет полностью переведена в цифровой формат.

Платформа интегрирована с государственными информационными системами и позволит автоматически формировать данные о педагогах - стаж работы, квалификацию, достижения и сертификаты.

«Это позволит сократить документооборот, обеспечить прозрачность и доступность процедур аттестации, а также создать условия для того, чтобы педагог направлял усилия не на отчетность, а на качество обучения. В соответствии с действующим законодательством педагогам, прошедшим тестирование, набравшим пороговый балл и сформировавшим портфолио в соответствии с установленными требованиями, с 1 сентября будет выплачиваться доплата в зависимости от присвоенной квалификационной категории», - отметила спикер.

Педагогам, не достигшим порогового уровня при первом тестировании, но имеющим соответствующее требованиям портфолио, будет предоставлена возможность повторно пройти тестирование в июле.

При этом уточняется, что если по итогам повторного тестирования пороговый балл не будет набран, квалификационная категория присваиваться не будет. Такие педагоги не смогут участвовать в новой модели аттестации, которая вводится с 1 сентября.

Вместе с тем у педагогов сохраняется альтернатива. Те, кто не планирует проходить повторное тестирование, смогут с сентября принять участие в аттестации в рамках новой модели, которая будет реализовываться в пилотном режиме.

Ожидается, что внедрение платформы позволит сделать систему оценки педагогов более прозрачной и сократить бюрократическую нагрузку на работников образования.