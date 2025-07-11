По поручению Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Алматы состоялась торжественная церемония вручения государственных наград выдающимся представителям культуры и трудовых коллективов мегаполиса. Церемонию провёл аким города Дархан Сатыбалды, передает BAQ.KZ.

Одним из главных героев события стал известный казахстанский писатель, ветеран труда Тынымбай Нурмаганбетов. За выдающийся вклад в развитие отечественной литературы, сохранение духовных ценностей и продвижение казахской культуры он был награждён орденом "Отан". Поздравляя лауреата, Дархан Сатыбалды выразил благодарность за многолетнюю литературную деятельность, верность национальной идее и значимый вклад в духовное развитие казахстанского общества.

Тынымбай Нурмаганбетов родился в 1945 году в Жанакорганском районе Кызылординской области. Окончил филологический факультет Кызылординского педагогического института имени Н. В. Гоголя, а также Высшие литературные курсы при Литературном институте имени М. Горького в Москве. За свою более чем полувековую карьеру он выпустил свыше десяти сборников прозы, среди которых — "Қауын иісі", "Қош бол, ата", "Қарлығаштың ұясы", "Тұнық су", "Айқай" и другие. Его произведения переведены на русский и ряд других языков, а пьесы ставятся на сценах казахстанских театров. Он является лауреатом Всесоюзной молодежной премии имени М. Горького, Государственной премии Республики Казахстан имени Абая, а также обладателем ордена "Құрмет".

Церемония прошла в рамках Года рабочих профессий, объявленного в 2025 году. В этот день государственные награды также получили представители коммунальных служб города Алматы — за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и вклад в развитие городского хозяйства.

Медалью "Ерен еңбегі үшін" награждён Аханаев Дунесбай Утепбаевич — слесарь Турксибского районного эксплуатационного участка ГКП "Алматы Су". За годы работы он зарекомендовал себя как высококвалифицированный, трудолюбивый и ответственный сотрудник. При выездах на аварийные участки отличается быстрой реакцией и умением принимать эффективные решения в экстренных ситуациях.

Такой же награды удостоен Литвинов Дмитрий Александрович — слесарь Жетысуского районного эксплуатационного участка ГКП "Алматы Су". Своим ежедневным, сложным трудом он обеспечивает стабильную и качественную работу водопроводных сетей в городе. Благодаря его усилиям десятки тысяч жителей Алматы получают бесперебойное водоснабжение.

Дархан Сатыбалды подчеркнул, что государственные награды являются символом уважения и признательности к людям, чей вклад в развитие страны может быть незаметен на первый взгляд, но имеет огромное значение. В этот день в центре внимания оказались не только выдающиеся деятели культуры, но и те, кто честно трудится каждый день, обеспечивая комфорт и стабильность в жизни горожан. Церемония стала напоминанием о том, что успех страны складывается из усилий каждого — будь то писатель, создающий духовные ориентиры, или рабочий, обеспечивающий функционирование городской инфраструктуры.