Аким Алматы Дархан Сатыбалды провел рабочий объезд культурных объектов города, уделив внимание ключевым проектам в сфере культурной инфраструктуры, передаёт BAQ.KZ.

Он посетил Театр традиционного искусства "Алатау" — единственный в Казахстане центр, специализирующийся на сохранении и развитии народного музыкального творчества, казахской духовной культуры и фольклора. В рамках реконструкции в театре обновят фасад, заменят устаревшие кресла, уложат новое противопожарное ковровое покрытие и модернизируют сцену по просьбе артистов.

Особое внимание аким уделил библиотеке "Alatau Creative Hub", которая стала популярным культурным и образовательным пространством Алатауского района. Сегодня здесь действуют 25 бесплатных кружков, мультимедийная арт-студия и IT-лаборатория. Ежегодно библиотеку посещают свыше 430 тысяч человек, а с сентября она работает в круглосуточном режиме. Для людей с особыми потребностями оборудованы специализированные рабочие места, внедрена RFID-система радиочастотной идентификации.

Подводя итоги визита, Дархан Сатыбалды подчеркнул, что Алматы должен развиваться как город, где культурные объекты становятся частью повседневной жизни.