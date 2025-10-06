Дархан Сатыбалды пообещал лично контролировать переселение алматинцев из ветхого жилья
Аким города выслушал проблемы жителей.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Аким Алматы Дархан Сатыбалды в ходе рабочего объезда посетил жилой комплекс Rams City в Бостандыкском районе и выслушал обращения жителей, в том числе по вопросу переселения из ветхих домов, передает BAQ.KZ со ссылкой на акимат города. Глава города заявил, что этот вопрос взят на его личный контроль и будет прорабатываться совместно с ответственными органами.
Жители также пожаловались на проблемы с гидроизоляцией, организацией дорожного движения и необходимостью полицейского пункта. Сатыбалды поручил профильным службам оперативно устранить нарушения и держать ситуацию под контролем. В рамках объезда аким ознакомился с благоустройством улицы Торайгырова, где по программе "Бюджет народного участия" обустроены тротуары, велодорожка и детские площадки. Он также посетил Центры социальных услуг "Парасат" и "Шанырак", где оказывают помощь людям с инвалидностью и пожилым гражданам.
Мы должны создавать все условия, чтобы каждый человек чувствовал заботу и поддержку. Люди с особыми потребностями и пожилые граждане — в центре нашего внимания, — подчеркнул Дархан Сатыбалды.
Самое читаемое
- Педагогов Жамбылской области поздравили с Днём учителя и вручили денежные сертификаты
- Жёсткое выселение: пенсионерка получила перелом ребра после действий полиции
- Ущерб на миллионы евро нанесло Наводнение в Болгарии
- Фотоловушка в "Алтын-Эмеле" запечатлела редких куланов
- Михаил Шайдоров завоевал золото Мемориала Дениса Тена в Алматы