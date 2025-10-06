Аким Алматы Дархан Сатыбалды в ходе рабочего объезда посетил жилой комплекс Rams City в Бостандыкском районе и выслушал обращения жителей, в том числе по вопросу переселения из ветхих домов, передает BAQ.KZ со ссылкой на акимат города. Глава города заявил, что этот вопрос взят на его личный контроль и будет прорабатываться совместно с ответственными органами.

Жители также пожаловались на проблемы с гидроизоляцией, организацией дорожного движения и необходимостью полицейского пункта. Сатыбалды поручил профильным службам оперативно устранить нарушения и держать ситуацию под контролем. В рамках объезда аким ознакомился с благоустройством улицы Торайгырова, где по программе "Бюджет народного участия" обустроены тротуары, велодорожка и детские площадки. Он также посетил Центры социальных услуг "Парасат" и "Шанырак", где оказывают помощь людям с инвалидностью и пожилым гражданам.