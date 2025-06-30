Специализированный суд по делам несовершеннолетних Карагандинской области вынес приговор по громкому делу о незаконной передаче новорождённых. Речь идёт о двух случаях "дарения" младенцев бездетным парам в обход закона, передаёт BAQ.KZ.

Согласно материалам дела, в 2022 и 2023 годах медсестра городского перинатального центра №2 Караганды, гражданка Р., помогала роженице, испытывавшей финансовые трудности, передать новорожденных детей разным семьям. Всё происходило без участия органов опеки, с последующим оформлением отцовства и поддельных ДНК-анализов.

В суде установлено:

Граждане К., Б., О. и И. признаны виновными по статье 135 ч.2 п.1 УК (незаконные сделки в отношении несовершеннолетних).

Гражданка Ж., родившая обоих детей, осуждена за передачу их двум парам и получила 5 лет лишения свободы.

Медсестра Р. признана посредником и осуждена к 8 годам лишения свободы.

Также Б. была признана виновной в оскорблении следователя при исполнении, однако по этой статье была оправдана.

Часть обвиняемых получила условные сроки с пробационным контролем, но Ж. и Р. были взяты под стражу в зале суда немедленно.

Суд учёл деятельное раскаяние некоторых фигурантов, но указал на грубые нарушения закона и подрыв системы защиты прав детей.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее мы писали о том, что подсудимые по данному делу смогли доказать, что детей подарили. Никаких денег в сделке не было.

К слову, в торговле детьми обвинялись две супружеские пары из Алматы и Караганды, один медик и биологическая мать двоих новорожденных.