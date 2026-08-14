Дастан Сатпаев может уйти из «Челси» спустя месяц после перехода

18-летний нападающий сборной Казахстана Дастан Сатпаев может временно покинуть «Челси». Казахстанец близок к переходу в клуб Чемпионшипа «Бёрнли» на правах аренды. Это означает, что Сатпаев будет выступать за «Бёрнли» определённое время, но останется игроком «Челси». Как сообщает BBC, футболист уже прибыл на стадион «Бёрнли» «Терф Мур». В ближайшее время он должен пройти медицинское обследование. Ожидается, что переход в аренду оформят до воскресного матча «Бёрнли» против «Вест Хэма».

Сатпаев стал игроком «Челси» 1 июля 2026 года. Лондонский клуб ранее договорился о его переходе с «Кайратом» за £3,4 млн. Контракт казахстанца рассчитан на шесть лет с возможностью продления ещё на один сезон. До официального перехода в английский клуб Сатпаев продолжал выступать за «Кайрат». Это было связано с правилами, которые не позволяют иностранным футболистам младше 18 лет официально переезжать в Англию для выступлений за профессиональные клубы.

Несмотря на это, Сатпаев присоединился к «Челси» за месяц до своего совершеннолетия и принял участие в предсезонной подготовке команды под руководством Хаби Алонсо. Казахстанец сыграл в трёх из четырёх товарищеских матчей и забил гол уже на шестой минуте своей дебютной игры против «Вестерн Сидней». Если сделка с «Бёрнли» состоится, Сатпаев будет получать игровую практику в Чемпионшипе, выступая за этот клуб на правах аренды. При этом его контракт и права на футболиста останутся у «Челси».